Coronavirus : un masque pour chaque habitant en Bièvre-Isère !

La Communauté de communes "Bièvre Isère" composée de cinquante communes autour de La Côte Saint-André, lance l'opération "un masque pour tous". Objectif : un masque pour chaque habitant du territoire (60.000 habitants) grâce à l'achat de tissus/fibres/élastiques et à la mobilisation de bénévoles dans chaque commune pour la confection. Un calcul simple a été effectué : si dans chacune des cinquante communes, dix personnes réalisent dix masques par jour, c’est une production de cinq mille masques quotidiennement. Pour cela, d'importantes quantités de matières premières ont été achetées : plus de 4,5 km de coton, plus de 2,2 km de molleton ou polyester et plus de 33 km d’élastique !

Yannick Neuder le président de "Bièvre Isère communauté" est l'invité de France Bleu Isère

Quel est le principe de cette opération ?

C'est très simple, les masques chirurgicaux et les FFP2 sont réservés aux personnels médicaux, aux soignants. Des masques en tissus sont désormais recommandés pour les personnels qui continuent de travailler au contact de la population (commerçants, caissières et caissiers, service de ramassage des ordures, mais aussi bénévoles d'associations caritatives). Ces populations s'équipent petit à petit de masques en tissus. Et bien nous allons aller plus loin. Sur notre territoire, l'idée c'est de doter chacun des 60 000 habitants d'un masque (coton et polyester) réalisé selon un patron défini par le CHU de Grenoble.

Comment allez-vous les confectionner ?

C'est un appel lancé à tous les bénévoles dans les communes. Chacun des maires (actuels ou futurs) mobilise dans sa commune ses clubs de couture, ses clubs du "troisième âge" ou n'importe quelle bonne volonté. Nous avons fait le calcul que si sur chaque commune, dix bénévoles fabriquent chaque jour dix masques, on peut produire 5000 masques par jour et donc, en une dizaine de jours, doter toute la population d'un exemplaire.

Il vous faut donc beaucoup de matières premières ?

Oui nous avons donc commandé pour plus de 4,5 km de coton "tissus", plus de 2,2 km de molleton ou polyester et plus de 33 km d’élastique ! Ce qu'il faut surtout rappeler c'est que ces masques ne doivent pas exonérer la population de respecter le confinement et les gestes barrières (se laver les mains, tousser dans son coude, respecter un mètre de distance quand on sort). Mais c'est un élément de plus dans la protection et la lutte contre la propagation du virus.

Justement, à propos des masques, la communication a varié en trois semaines. Au début ils ne servaient à rien, puis ils étaient éventuellement utiles et maintenant certains demandent à ce que le port du masque soit généralisé, quel est votre regard de médecin ?

Je ne veux pas rentrer dans une polémique. Peut-être que cette communication était aussi liée à la pénurie de masque et au risque de voir le peu de stock être détourné de ceux qui en avaient le plus besoin. Aujourd'hui encore il faut que ces masques médicaux restent à la disposition des soignants. Mais on sait que le virus est aéroporté, que même sans s'en rendre compte on peut le transmettre simplement au travers de petites gouttelettes, donc l'idée est d'avoir un masque le plus efficace possible pour diminuer la circulation du virus.

Vous êtes médecin au CHU de Grenoble, vue de l'intérieur, comment ça se passe ?

Je ne suis par chargé de faire la communication du CHU, mais je dirais que ça se passe plutôt bien car la situation a été très bien anticipée par la communauté médicale, paramédicale et l'équipe de direction. Il y a eu un respect des consignes. On a beaucoup déprogrammé des actes chirurgicaux et des consultations non urgentes, on a réorganisé nos services pour libérer des moyens et des lits au bénéfice du service de réanimation. Et puis il y a aussi un bon partenariat avec la médecine de ville qui nous aide à réguler le flot de patients que nous devons prendre en charge.

On entend malgré tout une inquiétude de certains médecins à propos des malades qui souffrent d'autres pathologies, qui ne viennent plus se faire soigner, par peur d'attraper le covid-19 ou par volonté de ne pas gêner les personnels soignants, vous le constatez ?

Oui même si c'est trop tôt pour avoir une analyse fine. Mais pas plus tard que la semaine dernière, des patients qui d’habitude alertent rapidement en cas de douleurs thoraciques, ont été pris en charge tardivement. On a vu des retards de diagnostic avec des infarctus détectés à la dixième ou douzième heure. Or Covid-19 ou pas Covid-19 on continue d'avoir des infarctus. Ce sont d'ailleurs des pathologies où on sait que le délai de prise en charge conditionne le pronostic. Plus on est pris en charge rapidement, meilleure est la récupération. C'est aussi vrai pour les AVC, ou encore des hémorragies digestives ou autres. Il faut donc en cas de doute consulter physiquement ou par téléconsultation.