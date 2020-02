Un médecin à la retraite reprend du service un jour par semaine à Villaines-la-Juhel

Le centre Henri Dunant de Laval, où officient des étudiants en médecine et des médecins retraités, détache deux généralistes à la retraite. Il reçoivent un ou plusieurs jours par semaine des patients du Nord Mayenne, à Javron-les-Chapelles et Villaines-la-Juhel

Le centre Henri Dunant de Laval se délocalise. C'est un cabinet médical dans le quartier Hilard, ouvert depuis juin 2017, où officient des étudiants en médecine et quinze médecins généralistes à la retraite. Ils sont volontaires pour travailler une journée par semaine, pour soigner les Mayennais qui n'ont pas de médecin traitant.

Depuis le début du mois de février, deux médecins sont délocalisés dans le Nord Mayenne. Un médecin à la retraite travaille quatre jours par mois dans son ancien cabinet de Javron-les-Chapelles (quatre jours en une semaine), et un autre généraliste retraité, le docteur Eric Jouan, officie au pôle santé de Villaines-la-Juhel.

Le docteur Eric Jouan officie au pôle santé de Villaines-la-Juhel tous les lundis. © Radio France - Charlotte Coutard

Deux mois et demi de retraite, puis retour au travail

Eric Jouan, 65 ans, a donc rangé son stéthoscope seulement pendant quelques semaine, avant de reprendre le chemin du travail. L'ancien médecin de Montsûr est à la retraite depuis juillet dernier, mais toujours actif, "on m'a toujours dit que quand on commençait à faire médecine on était médecin toute sa vie", sourit le généraliste.

Il consulte au pôle santé de Villaines-la-Juhel, une fois par semaine, tous les lundis, pour soulager un peu les deux autres médecins. "Il y a des gens ici qui n'ont pas de médecin traitant et j'ai une personne qui, pour son diabète, fait 180 kilomètres pour aller voir son ancien médecin traitant. À ces gens là on peut leur proposer d'être médecin traitant, le centre Henri Dunant peut se proposer".

Le médecin a son cabinet, ainsi qu'un secrétariat au pôle santé, le tout mis à disposition par la communauté de communes du Mont des Avaloirs, il ne s'occupe pas de toute la partie administrative. "Je consulte les gens qui ont pris rendez-vous et je n'ai rien d'autre à faire que faire de la médecine et rien que cela".

Adeline justement a obtenu un rendez-vous le jour même pour sa fille, le médecin à la retraite a pu l’ausculter. "Si ça lui convient à lui, pour nous c'est super, même si ce n'est pas une solution durable. Il faut redonner de l'attractivité au territoire pour faire venir les jeunes, et qu'ils restent sur du long terme. Parce que ce docteur va finir par prendre sa retraite vraiment et réellement, et on aura de nouveau le problème. Ça dépanne mais ce n'est pas pérenne.", estime la jeune maman.

La communauté de communes du Mont des Avaloirs compte seulement huit généralistes, dix en comptant les deux médecins retraités, pour près de 17 500 habitants répartis sur 26 communes.

D'autres zones en pénurie de médecins

Eric Jouan officie aussi depuis le mois de septembre, le mercredi après-midi, au centre Henri Dunant de Laval. Le centre qui pourrait nouer des partenariats avec d'autres communautés de communes en Mayenne, où il manque des médecins.

"Il y a d'autres zones qui sont hélas critiques, même pas très loin de Laval, sur lesquelles il faut qu'on voie les solutions à apporter. Mais ce sera du cas par cas, et en fonction des possibilités locales, et le volontariat des médecins retraités. On peut espérer que le jour où nous déciderons de partir définitivement, d’autres collègues qui arriveront à la retraite viennent renforcer l'équipe. On n'est pas la solution, la solution c'est que des jeunes médecins viennent. On espère qu'avec l'augmentation du numerus clausus, la réorganisation du système de santé, on arrivera à trouver des solutions", explique Eric Jouan.

La Mayenne est le troisième désert médical de France.