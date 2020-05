Un médecin à Montpezat-sous-Bauzon

Jusque-là il fallait aller à Meyras pour consulter un médecin généraliste. Meyras ce n'est pas très loin de Montpezat, sept kilomètres. Mais pour les nombreuses personnes âgées de la commune sans moyen de transport, c'était un problème.

Un médecin qui veut retrouver ses racines

Le docteur Bernard Court n'est pas ardéchois. Il est né au Vigan dans le Gard sous le mont Aigoual. Mais son grand-père était de Burzet. Et c'est sa principale motivation : retrouver ses racines pas très loin du berceau familial.

Lorsqu'il a vu cette annonce, il n'a pas hésité. Il a fait connaître son souhait de venir s'installer dans le village, non pas pour prendre sa retraite, il en aurait l'âge 71 ans, mais pour continuer à exercer.

Il y a peu de médecin, je me sens obligé de continuer dit Bernard Court.

Car Bernard Court ne veut pas s'arrêter de travailler. Par envie dit-il mais aussi pour aider la population du secteur.

Un centre de soins

En plus du médecin généraliste, le centre de soins accueille trois infirmières qui travaillent déjà au village mais qui vont trouver ici un espace plus vaste et mieux adapté. L'ancien maire de Montpezat, Daniel Chambon à l'origine du projet explique qu'une orthophoniste va s'installer à partir du premier juillet. Enfin des kiné pourraient également investir ce lieu.