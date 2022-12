Un médecin de Bourgoin-Jallieu ferme son cabinet après des menaces de mort envers lui et ses patients

Les agressions de médecin se multiplient d'après le Conseil de l'Ordre en Isère et ce généraliste installé à Bourgoin-Jallieu en fait la grave expérience. Après des injures racistes et des menaces de mort envers lui et certains de ses patients, le docteur Sofiane Boudab a décidé de fermer son cabinet lundi 28 novembre.

Il menace de tirer sur tout le monde

Pendant dix ans, il a exercé à l'hôpital mais en décembre 2017, Sofiane Boudab décide d'installer son cabinet dans une copropriété du centre-ville de Bourgoin-Jallieu. Il assure que dès son arrivée, lui et ses patients d'origine étrangère sont agressés par un voisin. Des insultes racistes et des menaces de mort.

Après une première plainte du médecin, cet homme a fait l'objet d'un rappel à la loi mais il a continué à agresser verbalement Sofiane Boudab et ses patients. Fin novembre, la menace est trop forte pour le médecin généraliste qui tient à préciser que cet homme "est chasseur et armé, son domicile se trouve à dix mètres de mon cabinet." Sofiane Boudab parle d'un moment "vraiment violent, avec des menaces de morts en disant : je vais tirer sur tout le monde et le médecin en premier."

Une deuxième plainte contre ce voisin

Pour lui, ce voisin "peut passer à l'acte d'un moment à l'autre" et "face à sa détermination", il décide de fermer le cabinet pour sa sécurité et celle des patients. Il ne sait pas encore quand il rouvrira. "Je ne peux pas exercer dans ces conditions d'insécurité. On ne peut pas exercer ces fonctions sous des menaces de mort."

Suite à cette énième agression, Sofiane Boudab a porté plainte une nouvelle fois et il demande à la justice d'agir pour la sécurité des patients et la sienne. Le Conseil de l'Ordre des médecins de l'Isère a également été saisi.

Ce médecin généraliste n'envisage pas pour autant de déménager son cabinet car cela reviendrait à laisser sa patientèle, dont une majorité des habitants de la copropriété fait partie, ainsi que des personnes âgées qui ne peuvent pas faire de grands déplacements pour se rendre à une consultation.