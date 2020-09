Un médecin de Tourcoing publie son journal de bord "au temps du coronavirus"

Bertrand Legrand, qui est également secrétaire général de la confédération des syndicats médicaux 59/62, a commencé à tenir ce journal de bord le 8 février 2020. A cette période, lui même pense que cette maladie venue de Chine n'est qu'une grosse grippe. Il change rapidement d'avis et prend conscience qu'il faut faire face à un virus potentiellement mortel.

"Nos mains de soignants sont devenues des mains de tueurs potentiels"

Dans son cabinet de généraliste à Tourcoing, Bertrand Legrand met en place rapidement un protocole pour éviter toute contamination entre patients. Il réalise que c'est lui, médecin, qui peut être le "super contaminateur". Le 4 mars, il écrit : " je décide de ne plus me faire confiance." C'est là qu'il se rend compte que les masques de protection sont rares et que les stocks sont largement insuffisants malgré les affirmations du gouvernement.

Au travers des 216 pages du livre, on découvre donc l'activité d'un médecin confronté à un virus que personne ne connait. Ses indignations face au manque de matériel pour les soignants, ses doutes sur la politique du gouvernement, ses inquiétudes pour ses patients contaminés.

"J'avoue avoir des doutes"

Interrogé sur la politique du masque obligatoire, Bertrand Legrand se félicite de la mesure mais continue d'avoir des doutes sur la réalité des stocks de masques. "J'avoue avoir des doutes, dit-il sur France Bleu Nord, quand on nous dit qu'on ne livrera plus de masques aux médecins à partir de la fin septembre et quand on fait passer des décrets qui, sans avis médical, font passer des gens qui étaient à risque en personnes non à risque comme les asthmatiques."

"Journal d'un médecin au temps du coronavirus" Editions l'Archipel