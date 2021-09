Un médecin généraliste de Cherbourg se volatilise, ses patients dans la panade

Des patients ont appris par hasard que leur médecin traitant ne consultait plus depuis fin juin, à l'espace santé Brécourt d'Equeurdreville. Le praticien ne donne plus de nouvelles. Suspendu administrativement, il n'a prévenu personne et laisse les habitants avec des questions.

Quelle surprise quand Odette et Jean-Noël ont souhaité prendre rendez-vous avec leur médecin. Au téléphone, la secrétaire leur apprend qu'il ne consulte plus depuis fin juin. Ce généraliste de l'espace santé Brécourt d'Equeurdreville n'a pas pris la peine de prévenir ses patients. Sur la porte de son cabinet une feuille parle de "raisons médicales". Le secrétariat évoque "une suspension administrative", ce que confirme l'Ordre national des médecin, sans préciser le motif, tout comme l'Agence régionale de santé de Normandie.

Des craintes pour trouver un autre médecin

"On est mal. C'est très vaseux cette histoire", soupire les deux jeunes retraités. Un départ qui arrive dans un contexte de manque de praticien en France. Dans la Manche, près 40.000 personnes n'ont aujourd'hui pas de médecin traitant, selon la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (chiffres d'avril 2021). Cela met dans la panade les patients, quand on connait les difficultés pour trouver un généraliste.

Odette et Jean-Noël sont inquiets et ne savent pas s'ils reverront leur médecin. © Radio France - Raphaël Aubry

Odette et Jean-Noël ont plusieurs problèmes de santé. Ils ont besoin de renouveler leur ordonnances tous les trois mois, mais voilà sans médecin comment faire ? "Moi c'est pour la tension et la rétention d'eau, précise la cherbourgeoise. Moi, c'est pour la tension et le cholestérol", continue son mari. En attendant des nouvelles, le couple a réussi à s'arranger avec une pharmacie. Ils sont par contre inquiets pour les prochains mois. Les deux médecins de la maison médicale Brécourt ne peuvent plus prendre de patient.

Si ce monsieur était parti en retraite, il nous aurait prévenu d'accord, mais là ! Disons que s'il a un remplaçant, à mon avis, il viendra avec ses patients. On ne sera pas la priorité - Odette et Jean-Noël, deux patients du généraliste

Dans l'histoire, la famille des deux cherbourgeois est aussi touchée : leur fille, son mari et ses deux enfants. Et ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent sans médecin. "Déjà moi, il y a quelque années, mon médecin traitant était parti à la retraite, explique Gaëlle, qui a également des soucis de santé. Lui avait bien voulu le prendre parce mon père y était. J'étais soulagé de retrouver quelqu'un assez rapidement et là il faut recommencer à chercher." Pour l'instant, la maman passe par le service SOS médecin, comme il y a quelques jours pour son fils.

Pas une première pour ce praticien

Le problème également de la famille, c'est la question des dossiers médicaux. Le secrétariat de l'espace santé Brécourt d'Equeudreville indique qu'ils ne peuvent pas être récupérer pour l'instant, le temps de l'enquête administrative.

Ce médecin ne se volatilise d'ailleurs pas pour la première fois. Il y a cinq ans en Vendée, le praticien avait déjà quitté son cabinet sans prévenir ses patients, selon nos confrères de Ouest-France. L'homme était alors venu s'installer dans la Manche.