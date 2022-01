Un médecin retraité de Talange reprend du service à l'hôpital d'Hayange

A l'heure du Covid, et à l'heure des déserts médicaux, les docteurs se font parfois de plus en plus rares dans certaines zones de Moselle. A Talange, un médecin généraliste à la retraite va reprendre du service, direction l'hôpital d'Hayange.

Il exerce depuis 40 ans à Talange en tant que généraliste, mais il ne veut toujours pas jeter l'éponge. Officiellement à la retraite depuis 2 ans, Vincent Crocitti reçoit toujours une cinquantaine de consultations par semaine. "C'est difficile d'interrompre une activité qu'on aime", confie-t-il. Et désormais, il va même ajouter une nouvelle corde à son arc en rejoignant ce lundi l'hôpital d'Hayange.

Pallier les déserts médicaux

"C'est un service de consultation externe dans l'hôpital d'Hayange, et cette approche de la médecine me semble être une possibilité d'avenir", décrit-il. Et l'avenir, il passe par les médecins retraités, puisque Vincent Crocitti va rejoindre 4 autres collègues déjà engagés dans cette structure, eux aussi retraités, à raison d'une semaine de travail par mois. Un sixième serait également sur le point d'y déposer son stéthoscope. L'une des solutions face au manque de praticiens, parfois important dans la vallée de la Fensch. "C'est important de maintenir ces hôpitaux de proximité."

L'autre alternative selon lui, serait de former plus de jeunes, dont beaucoup furent bloqués par le numerus clausus ces dernières décennies. Mais avant de voir arriver des nouvelles générations plus nombreuses, il va falloir attendre du temps. "Il faut 10 ans pour former un médecin." Alors en attendant, Vincent Crocitti compte s'implanter encore quelques années dans le paysage mosellan, sans pour autant oublier ses patients de Talange. "Je continue mon activité libérale surtout pour accompagner les quelques patients à domicile, que personne n'ira voir et qui auront des difficultés de suivi", conclut-il.