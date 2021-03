Un médecin généraliste entame son tour de France des remplacements à Sancerre

À peine sorti de neuf années d'études de médecine, Martial Jardel n'est pas encore prêt de se reposer. Ce jeune homme de 30 ans se lance dans un projet innovant : un Tour de France des remplacements de médecins généralistes dans les zones rurales. Onze étapes jusqu'au mois d'août, à raison d'une dizaine de jours de travail dans chaque commune, et la première est à Sancerre (Cher) ce lundi. "Il y a beaucoup de médecins qui m'ont sollicité via mon site internet pour que je vienne les remplacer parce qu'ils ont beaucoup de difficulté à trouver des remplaçants", indique Martial Jardel sur France Bleu Berry. "Ils sont très contents de pouvoir souffler pendant quinze jours. Parce que là, en ce moment, c'est trop difficile pour eux", ajoute-t-il.

Cet attachement pour la ruralité et la médecine généraliste lui vient de son enfance. "Je suis originaire du Limousin. Mon père était médecin généraliste en campagne. J'ai beaucoup d'admiration pour ça et je pense que c'est vraiment la plus belle des médecines", estime Martial Jardel. "Elle a vraiment ce côté très particulier d'être le premier recours et d'être très proche de l'humain. C'est vraiment l'art médical dans toute sa splendeur", précise le jeune docteur, qui estime "que la médecine générale n'est pas une voie de garage".

Au volant de son camping car, Martial Jardel va aller dans le Jura, le Morbihan, la Manche ou le Haut-Rhin. "Il y a des endroits dans des départements où ça se passe très bien et puis quatre kilomètres plus loin, ça ne se passe pas bien du tout", constate Martial Jardel, qui pointe du doigt des "décisions ont été prises il y a quinze ans et qui aboutissent aujourd'hui à des situations parfois dramatiques". Il s'interroge notamment sur la création de maisons de santé pluridisciplinaire.

