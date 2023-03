Un médecin intérimaire des urgences de Carpentras justifie sa rémunération élevée

Les urgences de l'hôpital de Carpentras vont-elles fermer la nuit, dès le mois d'avril ? Seuls les médecins intérimaires ont la réponse à cette question. Ils occupent une grande partie des postes du service mais ils pourraient bientôt déserter alors que leurs indemnités vont être plafonnées, dans le cadre de la loi RIST. Les médecins intérimaires ne pourront plus être rémunérés au delà de 1170 euros brut les 24h, alors que certains d'entre eux peuvent réclamer 2.000 euros pour une garde. Rassemblés pour défendre le service, élus et citoyens dénoncent les pratiques de certains de ces mercenaires, qui placent leurs rémunérations avant leur missions de soin.

"On ne considère pas l'effort que je fais", Jean-Jacques, médecin intérimaire

Mais France Bleu Vaucluse a rencontré l'un de ces intérimaires carpentrassiens. Il souhaite se faire appeler Jean-Jacques, un prénom d'emprunt. À 59 ans, il travaille déjà 48h par semaine aux urgences d'Apt. Il assure des nuits, des week-end. Mais par solidarité, Jean Jacques vient aussi, en tant qu'intérimaire, donner un coup de main à ses collègues de Carpentras, dans des conditions de travail très difficiles.

"Les urgences de Carpentras, ça peut être à la cour des miracles parfois, avec des patients qui attendent des heures et des heures sur un brancard dans le couloir", raconte-t-il. Pour cette raison, il demande 1800 euros brut pour une garde de 24h. Mais il estime qu'il n'a rien à voir avec les mercenaires avides d'argent. "Ces médecins existent, confirme-t-il. Ils sont prêts à traverser la France pour 24h de garde et beaucoup d'argent, moi je reste dans le département, je ne fais qu'aider mes collègues".

"Je fais déjà 48h par semaine, j'y vais à reculons mais l'attractivité financière me motive", Jean-Jacques, médecin intérimaire

Lui se dit investit à 100%, pour ses collègues et les patients, mais il s'interroge pour la suite. "Je ne suis pas sûr de continuer à venir. Ma femme, elle, se dit qu'on passera plus de temps ensemble. J'ai reçu le planning du mois d'avril... il est bourré de trous pour l'instant". Selon lui, une seule solution pour éviter que les services ne ferment les uns après les autres : rendre l'hôpital plus attractif, les salaires mais aussi les conditions de travail.