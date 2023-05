Un médecin salarié à l'ADMR de Chantonnay

C'est une des solutions contre les déserts médiaux. Pour palier le manque de médecins dans le secteur de Chantonnay, l'ADMR de Vendée, l'association d'aide à domicile pour le milieu rural, a décidé de salarier un médecin généraliste. C'est une première pour l'association dans le département. Depuis mi-avril, le docteur Gérard Clavurier reçoit deux jours par semaine.

"'J'ai dit que je peux être encore utile. J'adore les gens, j'adore leur rendre service" explique le médecin retraité de 70 ans. Et ce dernier ne manque pas d'arguments pour convaincre d'autres collègues de le rejoindre : "Pas de tâches administratives, vous êtes aidé. On a une secrétaire médicale qui est compétente. Notre petite équipe s'entend très bien et je pense qu'avec les infirmières (de l'ADMR), ça nous fait avancer".

Pour le moment installé dans les anciens bureaux de Gérard Clavurier, le cabinet médical rejoindra d'ici la fin de l'année l'ADMR de Chantonnay © Radio France - Yves-René Tapon

"C'est un bon médecin qui sait s'occuper de ses patients. C'est une grande chance, pourvu qu'il reste longtemps", juge Noëlle en sortant de sa consultation. "Nous disposons d'un centre de santé infirmier qui existe depuis très longtemps sur Chantonnay et on va le faire évoluer vers un centre de santé polyvalent, complète Bénédicte le Strat directrice de la fédération ADMR de la Vendée, les études montrent qu'il faut trois équivalents temps pleins de médecins pour que ça fonctionne bien. Et on a le projet de recruter des assistants médicaux qui vont aider le médecin à l'installation du patient".

