Un médecin sur deux qui s'est installé en Ardèche en 2016 vient de l'étranger

Un rapport publié cette semaine par le Conseil National de l'Ordre des Médecins révèle que près d'un médecin sur deux qui s'est installé l'an dernier en Ardèche n'a pas un diplôme français, part la plus importante de la région, alors que la moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes est de 15 %.

C'est un chiffre qui interpelle. Alors que le gouvernement présentait ce vendredi son plan pour lutter contre les déserts médicaux, le Conseil National de l'Ordre des Médecins publiait de son côté un rapport très complet sur la répartition démographique des médecins en France. A l'intérieur, on apprend donc qu'en 2016, 45 % des médecins qui se sont installés en Ardèche, n'ont pas obtenu leur diplôme en France. Dans le détail, 30 % ont obtenu leur diplôme dans un pays de l'UE et 15 % hors UE. Dans la Drôme, la part de diplôme étranger atteint 30 %, également au-dessus de la moyenne régionale, qui dépasse à peine 15 %.

Un gros turn-over chez ces médecins étrangers

L'hôpital d'Annonay par exemple fait appel depuis plusieurs mois à des médecins qui viennent de Roumanie et ce n'est pas sans poser questions au président du Conseil de l'Ordre des Médecins en Ardèche, Michel Cayot. "On constate un gros turn-over chez ces médecins roumains, à l'hôpital d'Annonay. On a été alerté sur cette situation lors d'une réunion qui date du 10 octobre, certains recruteurs sont mécontents."

La caricature, c'est un médecin qui a pris son poste le 29 août et qui est déjà parti vers les Ardennes." Michel Cayot

Michel Cayot assure pourtant que tous les dossiers sont validés par le Conseil National. "On vérifie notamment la validité de leur diplôme et qu'ils parlent bien notre langue. C'est très important pour éviter de donner l'image d'un département qui serait une porte d'entrée pour les médecins étrangers." Ces médecins étrangers peuvent malgré tout être une solution dans certaines communes qui se situent dans ces fameux "déserts médicaux".

Une solution dans les déserts médicaux

C'est le cas par exemple de la petite commune de Saint-Just-d'Ardèche, au sud du département. Pendant deux ans, impossible de trouver un remplaçant au médecin qui partait en retraite. Jusqu'à ce qu'un médecin algérien vienne taper à la porte du maire Pierre-Louis Rivier. "Franchement je n'ai pas regardé son passeport quand il s'est présenté et je n'ai pas eu à le regretter. On a d'excellents retours de la part des habitants. En fait il a vu les deux grandes pancartes qu'on avait accroché sur le bord de la route qui traverse la commune. On l'a installé dans le cabinet médical qu'on a fait construire sur la commune et on lui a payé tous les ustensiles pour qu'il travaille au mieux. On espère vraiment qu'il est là sur la durée."