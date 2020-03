Un médecin tourangeau retraité envoyé dans les Hauts-de-France avec la réserve sanitaire

Face à la propagation du Covid-19, les autorités françaises font appel à la réserve sanitaire : environ 3 000 professionnels de santé, dont beaucoup de retraités, qui se rendent disponibles en cas de crise pour aider les praticiens déjà sur le pont. Parmi les volontaires contactés : le docteur Henri Faugon, un chirurgien plasticien de Tours âgé de 73 ans et à la retraite depuis trois ans.

Ce chirurgien tourangeau retraité âgé de 73 ans n'a pas hésité

Henri Faugon fait partie de la réserve sanitaire depuis 10 ans mais c'est la première fois qu'il est appelé pour une mission. Compte tenu de sa spécialité de chirurgien reconstructeur, il pensait être envoyé à l'étranger : "Normalement, je devrais faire des missions dans des zones de conflit, pour faire de la chirurgie. Là, ce qu'ils veulent surtout, ce sont des médecins régulateurs et des médecins du Smur, mais comme ils ont l'air un peu débordés, ils s'adressent à tous les médecins finalement".

"Il y a plein d'aspects de la médecine générale que je connais plus (...) mais les urgentistes sur place nous expliqueront comment faire la régulation". Henri Faugon

Dans le mail envoyé par le ministère de la Santé, il est précisé que les volontaires sont recherchés pour aider pendant une semaine, entre le 16 mars et le 6 avril, dans les Hauts-de-France, et plus précisément à Creil, Beauvais et Compiègne. Compte tenu de ses obligations, Henri Faugon a donné son accord pour se rendre disponible du 30 mars au 6 avril : "Je n'ai pas hésité. On ne sait pas précisément ce qu'on fera, mais je pense que c'est de la régulation. On sera envoyé dans un hôpital et briefé sur place par les urgentistes. Je suis chirurgien au départ, donc il y a plein d'aspects de la médecine générale que je ne connais plus, donc ils vont nous expliquer comment bien interroger les gens au téléphone, car en fait ce qu'il faut, c'est faire le diagnostic et faire le test pour bien confirmer qu'on a à faire au coronavirus".