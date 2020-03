Un médecin urgentiste de l'Oise meurt du coronavirus à l'hôpital de Lille

Le ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé ce dimanche sur RTL que parmi les morts du coronavirus Covid-19, il y avait "à l'heure actuelle celle d'un médecin hospitalier". C'est, à sa connaissance, la seule mort d'un membre du personnel soignant en France. Il s'agit de Jean-Jacques Razafindranazy. Son fils annonce sa disparition sur Facebook : "mon père ce héros, médecin aux urgences de Compiègne est parti trop vite à cause du coronavirus". Le médecin urgentiste, âgé de 67 ans, était "passionné par son travail et n'avait pas pris sa retraite".

Merci aux soignants de l'hôpital de Lille qui ont tout essayé, la maladie est extrêmement grave et ne doit pas être prise à la légère - La famille du médecin

Il était tombé malade il y a quelques semaines. Son état s'était dégradé il y a quelques jours, il avait dû être transféré au CHU de Lille. Sa famille dit "un grand merci aux soignants de l'hôpital de Lille qui ont tout essayé. Mais la maladie est extrêmement grave et ne doit pas être prise à la légère."

L'hôpital de Compiègne a fait partie des premiers hôpitaux à prendre en charge les patients atteints du coronavirus dans le cluster de l'Oise.