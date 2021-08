Un médecin urgentiste porte plainte pour "mise en danger d'autrui" contre l'hôpital de Confolens

Une unité de soins critiques prend en charge un patient après son hospitalisation en urgence. Automatiquement rattaché à une réanimation, avec des médecins spécialisés et formés, le service exige une surveillance 24 heures sur 24. Ce que reproche le plaignant, c'est que les médecins et le personnel paramédical de cette unité spécialisée n'ont pas été formés à la médecine d'urgence, contrairement à ce que stipulent les textes réglementaires. Rien de tout cela à l'hôpital de Confolens, dénonce le Docteur Michel Chaulay, qui parle de risque de décès pour les patients.

La plainte déposée mardi à la gendarmerie par le praticien © Radio France - Pierre MARSAT

L'ancien directeur de l'hôpital et l'agence régionale de santé, mis en cause, ne souhaitent pas commenter ces propos. Puisqu'il y a une plainte, ils réservent leur réponse à l'autorité judiciaire "le moment venu". Le maire de Confolens, président de droit du conseil de surveillance de l'hôpital, rappelle que cette organisation a reçu l'aval des autorités de santé, et qu'elle préserve un hôpital de proximité, quand trois centres d'excellence (Limoges, Poitiers et Angoulême) sont éloignés à une quarantaine de minutes de route. L'ARS évoque une problématique de "positionnement individuel".

Le Docteur Michel Chaulay a porté plainte pour "mise en danger d'autrui" © Radio France - Pierre MARSAT