Un médecin vauclusien à la retraite reprend du service en Creuse

Peut-être une solution pour lutter contre les déserts médicaux ! Pierre Aubois est un médecin vauclusien retraité, il a travaillé pendant près de 40 ans à La Tour-d'Aigues et c'est l'un des cofondateurs du collectif Médecins Solidaires. Une organisation où les généralistes exercent une semaine en CDD dans un désert médical. Un premier centre a vu le jour en Creuse, à Ajain le 2 novembre. Pierre Aubois y est en ce moment, c'est la troisième fois qu'il s'y rend et beaucoup de patients n'avaient plus de médecins depuis longtemps; "On a vu des gens qui n'avaient pas vu de médecins depuis deux ans, avec des pathologies chroniques lourdes, des diabétiques, des hypertendus…"

Et désormais les patients, sont suivis par environ quarante médecins, qui se relaient au fil des contrats. "Le grand challenge de ce projet, c'est qu'on change de médecin toutes les semaines. Cela peut être un handicap mais dans le même temps, c'est une chance pour le patient, parce que quand un médecin voit son patient depuis vingt ans, des fois il le connait tellement bien qu'il peut passer à côté de quelque chose."

"On rend un vrai service"

La prise en charge est donc différente du côté des patients, mais elle l'est aussi du côté des médecins. L'association prend en charge toute la logistique. "Les médecins qui viennent sont hébergés dans un gîte de qualité, les frais de transport sont remboursés, mais il faut savoir qu'un médecin qui vient ici gagne à peu près deux à trois fois moins que si il faisait un remplacement dans un cabinet de médecin généraliste normal."

Au sein de l'association, les généralistes sont payés 800 euros net la semaine. L'association encaisse les recettes des consultations pour payer et couvrir les frais des médecins sur place, mais comme le souligne Pierre Aubois "c'est vraiment une histoire humaine, on rend un vrai service ! Et quand on voit ici comment on est accueillis, on sent qu'on ne s'est pas trompés."

L'objectif pour l'association c'est d'ouvrir cinq centres d'ici la fin de l'année et une vingtaine d'ici 2024. Si des maires sont intéressés par ce dispositif, ils peuvent contacter l'association des médecins directement sur leur site internet médecins solidaires.fr