Un médicament miraculeux a changé la vie d'un petit Breton

Léon nous accueille avec un large sourire.

Ce petit Costarmoricain âgé de 2 ans est atteint d'une amyotrophie spinale, une maladie génétique rare qui se caractérise "par une fonte précoce des muscles du bassin, des épaules, du tronc, des bras et des jambes". Dans ses formes les plus graves, c'est une maladie mortelle avant l’âge de deux ans.

Grâce aux recherches pionnières du laboratoire du Téléthon, Léon a pu bénéficier d'un médicament de thérapie génique qui lui redonne de la force et qui redonne aussi beaucoup d'espoir à ses parents.

"Un vrai miracle"

"C'est un petit garçon qui ne bougeait ni les jambes, ni la tête, ni les bras, plus rien", se souvient sa maman Laurane. "Et quelques mois l'injection, il a commencé à rebouger les bras, la tête, à tenir assis. Maintenant, il commence à bouger les jambes. C'est incroyable, on ne nous parle plus d'espérance de vie, un vrai miracle".

Les progrès de Léon prouvent bien qu'il est important de donner pour le Téléthon, poursuit sa maman. "Même deux euros, trois euros, ça sauve des vies. Et c'est grâce au Téléthon que Léon est là aujourd'hui".