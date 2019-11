Un menu végétarien hebdomadaire arrive à la cantine pour les jeunes Lorrains

Un menu hebdomadaire sans viande ni poisson est désormais obligatoire à la cantine de la maternelle au lycée. L'assiette de nos enfants peut en revanche contenir des produits laitiers et des œufs.

Lorraine, France

La loi EGalim, promue par le gouvernement, rend obligatoire un repas végétarien chaque semaine à la cantine, pour les élèves du CP à la Terminale. Les œufs sont autorisés ainsi que les protéines végétales, les yaourts, la crème, le fromage.

Mais ce n'est pas une raison pour en abuser dans les menus végétariens explique Laurent Miclo, professeur à l'université de Lorraine et responsable de l'option diététique à l'IUT de Nancy-Brabois : "Un piège serait de mettre du fromage, des œufs, de faire des gratins, et là, on risque d'enrichir en lipides (en gras) la ration alimentaire. Il ne faut pas calquer un menu végétarien sur un menu omnivore, en retirant simplement la viande. Il faut révolutionner sa façon de penser, associer par exemple des légumineuses avec des produits céréaliers."

Des maires aux avis divergents en Meurthe-et-Moselle

Jacques Lamblin, le maire de Lunéville, était l'invité de France Bleu Matin à 8h10 ce mardi 5 novembre. Pour lui, le menu végétarien hebdomadaire est une bonne idée, avec quelques réserves : "C'est intéressant de faire essayer aux enfants un repas végétarien mais le côté obligatoire est un petit peu perturbant." Au menu vendredi, ce sera des œufs florentine dans les cantines lunévilloises.

Alde Harmand, le maire de Toul, se dit dubitatif : "Il y a peut-être d'autres choses à faire avant ça. On travaille en circuit court, ça me semble beaucoup plus important de rendre ça obligatoire pour des questions d'empreinte carbone, plutôt que le menu végétarien obligatoire."

Quelques chiffres

A Lunéville, 530 enfants des 12 écoles communales mangent dans 9 cantines (certaines cantines regroupent plusieurs écoles). Auparavant, seule une option végétarienne à la demande des parents existait. C'était le cas aussi à Vandoeuvre (900 enfants dans 17 écoles), à Pont-à-Mousson (200 enfants à la cantine sur 850 enfants scolarisés dans 6 écoles) et Toul (500 enfants dans les 13 écoles).

3 700 enfants mangent dans les cantines des 44 écoles publiques de la ville de Nancy.

