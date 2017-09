Un message d'espoir au Tour de Bretagne cycliste des Greffés

Le 4è Tour de Bretagne des Greffés est parti ce lundi matin du CHU de Nantes direction le CHU de Rennes où l'arrivée aura lieu dimanche au terme de sept étapes. Une cinquantaine de cyclistes greffés veulent donner un formidable message d'espoir à tous les patients.

Ils ont tous bénéficié de greffes d'organes. Une cinquantaine de cyclistes participent cette année au 4è Tour de Bretagne des Greffés organisé par Amigo-Bretagne, un collectif d'associations bretonnes autour des dons d'organes et des transplantations. Le départ a eu lieu ce lundi matin du CHU Laënnec de Saint-Herblain, dans l'agglomération Nantaise pour une arrivée finale dimanche au CHU de Rennes, deux établissements médicaux de pointe spécialisés dans les greffes d'organes. Des étapes sont prévues ce mardi après-midi à Vannes, puis Lorient, Mûr-de-Bretagne, Dinan et Fougères.

Un Tour pour témoigner

700 kilomètres sont au programme pendant une semaine, soit une centaine de kilomètres par jour pour ces greffés qui ont retrouvé une vie normale et qui ont eu envie de se surpasser à travers le sport.. "Je suis greffé du foie, j'ai été greffé à Rennes en 1990" explique André le Tutour, président de la Fédération Nationale des Transplantés Hépatiques. "C'est un formidable message d'espoir pour tous ceux qui sont en attente; c'est une période d'attente qui est difficile et malheureusement certains n'obtiennent pas de greffons et la maladie les emporte en raison des délais d'attente" rappelle André le Tutour.

Une campagne pour les dons

Les greffons disponibles sont en nombre insuffisant et à travers ce tour cycliste les participants veulent lancer une véritable campagne de sensibilisation de dons d'organes pour donner espoir à tous les patients. A chaque étape des rencontres sont prévues dans les mairies au cours desquelles les cyclistes greffés viennent témoigner et répondre aux questions du public.

