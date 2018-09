Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, qui a fait fortune dans la vente en ligne de vêtements et est collectionneur d'art contemporain, devrait être le premier touriste envoyé autour de la Lune par la compagnie spatiale privée américaine SpaceX. Ses compagnons de voyage seront des artistes, qui seront ses invités. Le voyage devrait se dérouler environ en 2023.

Un voyage de quatre ou cinq jours

La mission lunaire devrait durer quatre ou cinq jours. Après avoir fait un tour de Terre, la navette avec Yusaku Maezawa et ses artistes fonceront vers la Lune, dont ils feront un tour. L'occasion d'assister à un lever de Terre, avant de revenir se poser sur notre planète, à la verticale. La fusée sera réutilisable. "C'est dangereux", a prévenu Elon Musk. Plusieurs tests, non habités, auront lieu auparavant. De la réussite de ces tests dépendra la tenue du calendrier de 2023.

Les artistes devront créer des œuvres à partir de leur voyage

L'annonce a été faite lundi par le fondateur de SpaceX, Elon Musk, au siège de la compagnie dans l'agglomération de Los Angeles, dans la gigantesque usine dont sort actuellement une fusée tous les 14 jours. "Je choisis d'aller autour de la Lune... avec des artistes !", a ensuite lancé en anglais le radieux Yusaku Maezawa, 42 ans, entre deux énormes fusées Falcon 9. "Ils auront à créer quelque chose à leur retour sur Terre." "Leurs chefs-d'oeuvre inspireront tous les rêveurs qui sommeillent en nous", a-t-il dit, baptisant son projet "Dear Moon", "Chère Lune". Le voyage, pour eux, sera gratuit, a précisé Elon Musk.

Les premiers humains autour de la Lune depuis 1972

Le Japonais choisira lui-même les artistes qui l'accompagneront, et contactera d'abord de "grands" artistes qu'il "aime". Parmi les catégories possibles : peintre, sculpteur, photographe, musicien, réalisateur, styliste et architecte. "S'il vous plaît, ne dites pas non !" a-t-il lancé à l'adresse de ceux qu'il invitera un jour. Ces privilégiés seront les premiers humains à faire le tour de la Lune depuis la fin du programme Apollo en 1972. Seuls 24 Américains l'ont fait, dont douze qui ont marché sur le sol lunaire. Yusaku Maezawa a dit avoir payé toutes les places de la future fusée BFR, censée être assez grande pour transporter jusqu'à une centaine de personnes, et que SpaceX est en train de construire à Los Angeles.

Le prix du voyage reste secret

Mais le prix reste un secret. "Il paie beaucoup d'argent", a dit Elon Musk, en soulignant que sa contribution représentait une portion significative du développement, dont il a estimé le coût total à environ cinq milliards de dollars. A-t-il payé plus ou moins que 5% du coût total? "Je suis satisfait avec seulement 5%", a répondu de manière ambiguë Yusaku Maezawa.

Ce milliardaire est le fondateur de la plus grande galerie marchande japonaise de mode en ligne, et sa fortune est estimée à trois milliards de dollars, selon Forbes.