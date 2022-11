Un millier d'étudiants en médecine à Toulouse contre une année d'étude en plus dans un désert médical

Cela fait partie des textes adoptés en 49.3 ces dernières semaines : le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), adopté par l'Assemblée nationale et bientôt examiné au Sénat. Parmi les mesures décriées, l'instauration d'une quatrième année d'internat en médecine générale. Avec un même message : le problème n'est pas que les jeunes ne veulent pas s'installer à la campagne, c'est tout simplement que les étudiants en médecine ne sont pas assez nombreux.

Le gouvernement leur demande de faire une année d'étude de médecine générale en plus, en priorité dans une "zone sous-dense", ce qu'on appelle un désert médical. "Je viens de passer six mois à l'hôpital de Rodez, et j'irai sans doute travailler dans un hôpital de périphérie, Castres, Montauban ou Rodez", assure Flora, en neuvième année, bientôt gériatre.

"Peu importe en vrai, le problème est mathématique, ça n'est pas une question de répartition. Il n'y a pas de zone surdotée en médecins en France, ça n'existe pas. On n'est juste pas assez."

Ils sont nombreux à garantir qu'ils ne ferment pas la porte à une installation dans un désert médical. "Ma famille habite près de Lavaur, je voudrais y travailler un jour, mais ça n'est pas considéré comme une zone non-dense. J'ai peur qu'on m'oblige à vivre loin de mes proches", concède Marie, 22 ans, qui s'oriente vers la médecine générale. "Toulouse n'est évidemment pas un désert médical, mais regardez la gynécologie, il n'y en a plus en ville", plussoie Tania, 30 ans.

"Je ne veux pas m'installer seule dans une zone isolée pour commencer, c'est impensable. On a besoin d'être encadrés et de poursuivre notre apprentissage quand on sort de notre internat."

Le numerus clausus qui limitait jusque là le nombre d'étudiants en deuxième année de médecine n'est plus à l'ordre du jour depuis un an. À la rentrée 2022, le ministre de la Santé a enregistré 13% d'étudiants en plus par rapport à l'année précédente. Mais les études de médecine durant entre neuf et onze années, ces cohortes plus étoffées ne seront sur le marché professionnel que dans dix ans.