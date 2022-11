Un millier de personnes manifestent à Saint-Louis pour sauver la clinique des Trois-Frontières

"SOS clinique en détresse", "ne touche pas au bloc op'", "notre combat = votre santé". La vive inquiétude des soignants de la clinique des Trois-Frontières et des habitants de Saint-Louis s'exprimait dans la rue ce mercredi après-midi. Ils étaient près d'un millier à manifester contre la possible reprise de l'établissement de santé par le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA). Le projet risque de réduire l'offre de soin dans ce bassin de santé de 80 000 habitants en actant la fermeture de plusieurs services dont cardiologie, les soins continus et la chirurgie.

La justice a placé la clinique en redressement judiciaire en juillet dernier. Très endetté, l'établissement survivait grâce aux perfusions de millions d'euros d'aides de l'Agence régionale de santé Grand Est (ARS).

Le spectre du désert médical

L'inquiétude est telle qu'elle a poussé certains habitants à manifester pour la première fois de leur vie : "On manifeste parce qu'on a bientôt plus rien dans la région. Pour la moindre consultation il faudra aller sur Mulhouse, même Colmar. C'est aberrant".

"Si demain on a plus de service de médecine d'hospitalisation, nos jeunes confrères médecins généralistes ne viendront pas, alerte Dorothée Cloerec, médecin généraliste C'est très compliqué d'être médecin généraliste quand vous n'avez pas le plateau technique et les spécialistes pour soigner correctement vos patients".

Dans le cortège, la reprise de la clinique par le GHRMSA et l'amputation de plusieurs services ne fait aucun doute. Le tribunal judiciaire de Mulhouse auditionnera les potentiels repreneurs lundi 7 novembre et rendra sa décision le lendemain. Certains manifestants veulent encore croire que le projet peut être amendé :"on a vu beaucoup d'élus, on les remercie d'être là, maintenant on attend quelque chose d'eux".

À terme se dessine un hôpital de Mulhouse qui reprendrait l’essentiel des activités de Saint-Louis, Thann et Altkirch.