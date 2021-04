Un million de doses de vaccins anti Covid dans les Hauts-de-France au mois de mai

L'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France prévoit une nouvelle accélération de la vaccination anti Covid au mois de mai. Un peu plus d'un million de doses de Pfizer et de Moderna vont être acheminées dans les cinq départements. Une augmentation de 65% entre avril et mai.