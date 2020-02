Près de quatre millions de Français vivent dans un désert médical

6% des français ne peuvent pas consulter plus de 2,5 fois un médecin dans l'année. Ces déserts médicaux s'étendent notablement ces dernières années selon une étude de la direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Drees) publiée vendredi. En cause, le nombre de départs en retraite des médecins généralistes.

Pas assez de jeunes médecins formés en France

De plus en plus de médecins partent en retraite faisant diminuer le nombre de praticiens en activité. Or, les nouvelles installations ne compensent pas ces départs. Il n'y a toujours pas suffisamment de jeunes généralistes formés en France. Nous subissons encore les effets des numerus clausus qui ont limité le nombre de praticiens formés au cours des dernières décennies.

Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Guyane

L’île-de-France et le Centre-Val-de-Loire sont les plus touchées par ce manque de médecins. Surtout l'Île-de-France avec 1,8 millions d'habitants concernés, contre 318.000 en Centre-Val-de-Loire. Dans ces deux régions, le nombre de médecins généralistes a diminué alors que la population augmente.

C'est aussi le cas en Guyane où la situation est également particulièrement dégradée. Près de la moitié des habitants (44,2%, soit environ 120.000 personnes) sont concernés.

Les inégalités se creusent d'une région à l'autre

De manière générale, les inégalités s'accentuent entre les communes les moins bien dotées en médecin et celles qui le sont le plus.

C'est d'autant plus injuste que les territoires les mieux dotés en généralistes sont aussi les plus attractifs, tant du point de vue de la croissance démographique que des équipements (sportifs, culturels, commerciaux et scolaires), souligne l'étude de la Dress qui pointe "une problématique plus globale d'aménagement du territoire".