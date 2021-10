Un mois après l'obligation vaccinale des soignants, très peu de non-vaccinés au CHU de Tours et à l'ADMR

Selon le ministre de la Santé, environ 15.000 personnels soignants sont sous le coup d'une suspension, parce qu'ils ont refusé de respecter l'obligation vaccinale contre le Covid-19. Au niveau national, 0,6% des soignants sont suspendus, alors qu'ils étaient 0,9% le 15 septembre. En Touraine aussi, les réfractaires rentrent dans le rang peu à peu.

A l'hôpital de Tours, où travaillent 10.000 personnes, il avait fallu suspendre 48 salariés non-vaccinés, le 15 septembre. Depuis, près de la moitié d'entre eux s'est mis en règle et a repris le travail, selon Samuel Rouget, le directeur des Ressources humaines du CHRU : "on est aujourd'hui à 28 professionnels suspendus, car une vingtaine d'autres ont régularisé leur situation. C'est à peu près la tendance qu'on observe sur les derniers jours".

Chaque semaine, on a entre cinq et dix professionnels qui ont été vaccinés et qui nous amènent les certificats correspondants - Le DRH de l'hôpital de Tours

Même tendance à l'ADMR, la fédération des Aides à domicile employant 1.100 personnes qui interviennent chaque jour chez 5.500 tourangeaux. 14 salariées restent suspendues. En revanche, à l'approche de la date fatidique, Laure Blanc, la directrice de l'ADMR, a constaté un nombre de démissions plus important que l'an dernier. "Entre le 15 août et le 15 septembre, on a enregistré 34 démissions au lieu de 23 sur la même période l'année précédente. 11 démissions supplémentaires, c'est presque 50% de plus, ce n'est pas négligeable".

Au CHRU de Tours et à l'ADMR, on affirme que ces quelques suspensions et départs ont été compensés par l'arrivée de nouvelles recrues. Dans ces deux structures, on considère que l'absentéisme et les difficultés de recrutement sont plus problématiques que l'obligation vaccinale.