Un mois après son ouverture, la vaccination des enfants tarde à décoller en Picardie

Le 22 décembre dernier, le gouvernement ouvrait la vaccination contre le Covid-19 à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans. Près d'un mois plus tard, le sujet ne semble pas passionner les parents, décisionnaires pour la vaccination de leur progéniture.

Selon les données de l'Agence régionale de santé (ARS), environ 2.000 enfants dans cette tranche d'âge ont depuis reçu une dose de vaccin dans la Somme. Très peu par rapport aux 48.000 enfants entre 5 et 11 ans que compte le département. En proportion, cela représente 4% des enfants. C'est peur, mais c'est déjà le double du reste du pays.

Des doses disponibles

Ce n'est pourtant pas spécialement en raison d'un manque de créneaux de vaccination. Les doses spécifiques aux enfants du vaccin Pfizer, avec une couleur de bouchon particulière, sont livrées en quantité en France.

Selon les données de ViteMaDose, il y a des centaines de créneaux disponibles. 150 rien que pour la journée de ce 19 janvier. En Somme, onze lieux spécifiques pour la vaccination des enfants sont répertoriés sur le site de l'Agence régionale de Santé : le CHU d'Amiens, la clinique Victor Pauchet (Amiens), le CH d'Abbeville, le CH de Péronne, l'espace culturel de Doullens, la maison médicale de Corbie, le centre de vaccination mobile de Poix de Picardie, l'EHPAD de Montdidier, le gymnase d'Albert, la MSP de Woincourt et le centre de la communauté de communes de Roye.

Il y en a neuf dans l'Oise : deux à Beauvais, à Breteuil, à Saint-Just-en-Chaussée, à Chambly, à Creil, deux à Compiègne et à Crèvecoeur le Grand.

A Beauvais, le centre installé dans le Jeu de Paume ouvre d'ailleurs ce mercredi 19 janvier des créneaux réservés aux enfants. La demande est croissante explique même Guillaume Sergeant, en charge de la santé dans l'agglomération du Beauvaisis : "Des parents nous le demandaient. On a aménagé des salles spéciales, un peu moins impersonnelles pour accueillir ce public, avec des pédiatres, des tables avec des jeux aussi." Et cela semble rencontrer son public, admet Guillaume Sergeant, "19 créneaux sur une vingtaine disponibles ont trouvé preneurs". La vaccination des 5-11 ans y est possible les mercredis et samedis entre 8h30 et 11h30 et de 14h à 18h, seulement au 03 75 57 00 20.

Cela sert-il à quelque chose ?

Alors, oui, la vaccination des enfants piétine, Hélène Taillandier, la directrice de l'ARS dans la Somme ne le nie pas : "Il peut y avoir une certaine peur, on attend un peu, voir comment cela se passe, avoue-t-elle. Pourtant le taux d'incidence de cette tranche d'âge est élevé, on peut déceler des facteurs aggravants chez les enfants qu'on ne soupçonnait pas, s'il est susceptible de croiser des personnes fragiles, c'est plus rassurant également." Elle veut rassurer les parents sur ce vaccin, "sûr, testé sur des milliers d'enfants, dosé différemment de pour les adultes". L'acte même de la vaccination se déroule différemment, en évitant au enfants, qui ont parfois peur et peuvent pleurer, de se croiser, pour transmettre cette peur, avec des pédiatres et des docteurs spécialisés.