Un mois pour arrêter la cigarette : elle se lance le défi, après dix ans à fumer

La Normandie compte 700 000 fumeurs, et 52% d'entre eux ont envie de perdre cette mauvaise habitude. L'agence de santé publique lance pour la deuxième année consécutive le Moi(s) sans tabac. L’objectif : proposer à tous les fumeurs d'essayer d'arrêter la cigarette pendant un mois.

Ça sent encore très fort le tabac dans l'appartement d’Éléonore, qui a arrêté de fumer mercredi. La jeune femme de 23 ans a commencé la cigarette il y a plus de neuf ans, et fumait une trentaine de cigarettes par jour. Le motif principal Éléonore, c’est le budget : près de 300 euros par mois en cigarette. « C’est énorme. J’en avais marre de ne pas pouvoir partir en vacances. Finalement, je préfère aller au restaurant ou m’offrir un petit plaisir plutôt que de fumer cet argent. »

En dix ans, Eléonore aurait pu économiser près de 44 000 euros. © Radio France - Sixtine Lys

Éléonore a attendu la fin de ses études, des petits boulots et du stress pour passer le pas. Le Moi(s) sans tabac a été le moyen de mettre le pied à l’étrier. Il s’agit d’essayer d’arrêter de fumer pendant un mois, au travers d’une campagne en équipe. Pourquoi un mois ? Car les chances d'arrêter définitivement sont multipliées par cinq après 30 jours d'arrêt.

« La cigarette, elle faisait partie de moi »

Mais Éléonore en a conscience, ça ne va être facile. « La cigarette, elle faisait partie de moi. C’était machinal. Avant même d’avoir pris mon café, trente secondes après m’être réveillée, j’allumais ma cigarette et je ne m'en rendais même plus compte à la fin. »

15% des décès dans la région

Ce qui marche bien pour elle, c’est ce côté défi. Un challenge à relever, avec tous les autres participants. « Chacun a son groupe de motivation. Sur Facebook, les gens témoignent, certains expliquent qu’ils ont réussi à ne pas prendre leur cigarette après le café. On se dit qu’on n’est pas seul. »

Éléonore et les milliers de participants dans la région se donnent ce mois de novembre pour arrêter. Le tabac est à l'origine de 15% des décès dans notre région.