Un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein au Pays Basque

C'est le cancer le plus rependu et le plus mortel chez les femmes. Chaque année, en moyenne 59 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés en France; 5 123 en Nouvelle-Aquitaine. Pour sensibiliser au dépistage, l'opération Octobre rose vient de démarrer au Pays Basque, comme dans le reste de la France. Plusieurs stands étaient ainsi installés place Jacques Portes à Bayonne ce samedi 1er octobre.

Encourager le dépistage, freiné pendant la période covid

Si le dépistage est mis en avant, c'est qu'il est essentiel : il permet d'améliorer les chances de survie (le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10), et peut permettre également la prise des traitements moins lourds. En Nouvelle-Aquitaine, les Pyrénées-Atlantiques font plutôt partie des "bons" élèves, avec des taux de participation au dépistage entre 56 et 59% en 2021. Une reprise après deux années de crise sanitaire qui ont fait chuter ce taux : "il y a eu des gros écarts de chiffre avec la covid, une chute drastique de la participation. C'est beaucoup remonté sur 2021 (...) c'est extrêmement encourageant, maintenant on attend les derniers chiffres pour savoir si cette augmentation va se maintenir dans le temps, et espérer que ca n'est pas juste le contre-coups de la baisse pendant la crise sanitaire" détaille Alice, de la ligue contre le cancer des Pyrénées-Atlantiques.

Le dépistage avait chuté pendant la crise sanitaire © Radio France - Manon Klein

Des stands consacrés à l'image de soi, à la confiance

Sur les stands d'Octobre rose à Bayonne, plusieurs professionnels de santé étaient présents ce samedi. A leurs cotés, deux stands qui peuvent sembler en apparence un peu plus insolites : des stands consacrés à l'image de soi, à l'estime de soi. Deux éléments importants généralement dans le parcours des femmes atteintes de cancer du sein; car souvent la perte de cheveux ou les changements d'apparence physiques de manière plus générale, sont difficiles à accepter. Des professionnelles de santé peuvent les accompagner sur ce plan là.

Reportage auprès de professionnelles qui accompagnent les malades du cancer dans un travail autour de leur image et de leur estime Copier

Mirentxu Arribillaga propose des essais pour savoir quelles couleurs vous vont le mieux au teint © Radio France - Manon Klein

Plusieurs événements prévus tout au long du mois

Dans le cadre d'Octobre rose, toute une série d'événements est prévue ce mois d'octobre au Pays Basque. Par exemple :

- le dimanche 9 octobre, une course en rose est organisée à Saint-Jean-Pied-de-Port; plus de 1 200 participants sont attendus

- le 21 octobre, à Anglet, en marge du match de hockey sur glace entre l'Hormadi et Chamonix, des animations seront proposées. La patinoire s'habillera symboliquement de rose.

- le 29 octobre, le match de rugby entre l'Aviron Bayonnais et le Stade Toulousain au stade Jean Dauger sera dédié à Octobre rose. Des messages de prévention seront par exemple diffusés tout au long de la rencontre.