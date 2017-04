Un moment "convivial, fun et instructif" autour du Sida au cinéma Eldorado de Dijon!

120 lycéens de seconde des lycées Carnot et Eiffel de Dijon étaient au cinéma ce lundi 10 avril 2017. A l'Eldorado, quatre membres de l'association "Solidarité Sida" leur ont parlé SIDA et Infections Sexuellement Transmissibles. Comment les éviter? Comment se soigner lorsqu'on en est atteint ?

Quatre membres de "Solidarité Sida" sont descendus spécialement de Paris pour une après-midi du Zapping. Un concept novateur porté par cette association. Au programme des extraits d'émissions télé, des spots de prévention, des quiz interactif et des jeux-débats pour parler sans détour de sexualité et des comportements à risques. VIH, contraception, respect entre garçons et filles, santé sexuelle ou encore cyber-harcèlement. "Solidarité Sida" ouvre le dialogue. Alors qu'aujourd'hui en France, 150 000 personnes sont séropositives et que parmi elles 30 000 sont porteuses du virus sans le savoir.

Deux animateurs pour animer les quizz autour du Sida et des IST © Radio France - Thomas Nougaillon

Pauline Duverger est chargée de prévention à l'association "Solidarité Sida". Une association qui sillonne la France pour sensibiliser le maximum de jeunes au sujet de ces maladies. "_On fait une quarantaine de dates environ chaque année et l'idée c'est de venir sensibiliser les jeunes en apportant ce concept novateur (...) les informations qu'on délivre ce sont des informations en matière de mode de transmission, souvent les élèves ont des connaissances mais c'est un peu dans le mauvais ordr_e".

Pauline Duverger de l'association Solidarité Sida © Radio France - Thomas Nougaillon

Pauline Duverger, chargée de prévention à l'association "Solidarité Sida"

Qu'ont retiré les jeunes de cette après-midi d'information? Gabin, 15 ans, en seconde au lycée Carnot "on a appris les différents types de maladies que l'on peut se transmettre à chaque rapport sexuel, comment s'en protéger, c'est intéressant, du coup on est au courant et on peut le dire à nos potes pour qu'ils le sachent aussi, histoire de lutter contre toutes ces maladies".

Quelques jeunes des lycées Carnot et Eiffel © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans les années 90 lorsqu'on découvrait sa séropositivité l’espérance de vie était de deux ans. En 1996 de nouveaux traitements sont apparus et permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé. En 2001, d'autres traitements ont permis d'empêcher la transmission du virus de la mère à l'enfant dans 99% des cas.

6000 personnes découvrent leur séropositivité

Sans doute faut-il y voir une conséquence des progrès de la médecine, le nombre de contaminations ne diminuent pas. Tous les ans, ce sont plus de 6000 personnes qui découvrent qu'elles sont séropositives! Rappelons que depuis le début de l'épidémie au début des années 80 le SIDA a tué plus de 30 millions de personnes à travers le monde! A Dijon, le CeGIDD au 1 rue Nicolas Berthot propose des dépistages avec ou sans rendez-vous. Le CeGIDD c'est le Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic du VIH, des hépatites et des IST, un service qui dépend du CHU.

Ce mardi les membres de Solidarité Sida sont à Besançon pour la même opération "les après-midi du Zapping", c'est à partir de 14h salle Battant.

La meilleure façon de se protéger reste le préservatif comme le montre cette image issue d'un petit film diffusé ce lundi à l'Eldorado © Radio France - Thomas Nougaillon