Le département de l'Ardèche, l'agence régionale de santé et le gestionnaire de l'EHPAD ont décidé un moratoire de trois mois avant toute décision.

Saint-Sauveur-de-Montagut, France

Au début de l'été, les résidents et les familles de l'EHPAD les Mûriers à Saint-Sauveur-de-Montagut recevaient un courrier qui leur indiquait que l'EHPAD ne serait pas reconstruit dans le village comme il en était question. Le gestionnaire indiquait même qu'il voulait déménager à Privas.

Un projet presque abouti

La nouvelle a eu l'effet d'un coup de tonnerre. dans le ciel de Saint-Sauveur. Tout le monde était au courant d'un déménagement. Le bâtiment actuel qui date des années 60 n'est plus aux normes et il est une difficulté pour les personnes âgées et pour les soignants. Le projet consistait donc à reconstruire l'EHPAD sur un autre terrain de la commune. Le permis de construire avait même été accordé.

Les arguments de la fondation Diaconesses de Reuilly

Dans un courrier adressé aux familles, le gestionnaire expliquait que le recrutement de nouveaux résidents posait problème, tout comme le recrutement des soignants.Par ailleurs, un recours sur le permis de construire mettait en péril le projet de reconstruction à Saint-Sauveur. D'où l'idée de quitter le village. Mais ce n'est pas du gout des familles dont de nombreuses sont issues de cette vallée de l'Eyrieux. Le département milite lui aussi pour une reconstruction sur place.

Il est urgent d'attendre

Lors de la réunion de ce jeudi, il a été décidé de confier à une agence indépendante une étude. Il s'agit de savoir s'il y aura dans les années qui viennent une vraie demande pour l'accueil des personnes âgées sur ce secteur. Mais il s'agit surtout pour le département de faire pression sur le gestionnaire pour qu'il reste à Saint-Sauveur-de-Montagut.