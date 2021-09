Un fragment de l'astéroïde Ryugu étudié à Grenoble!

Lydie Bonal, astronome à l’UGA (Université Grenoble-Alpes), déballe avec précaution le petit papier d’aluminium. Elle en sort un petit grain noir d'un millimètre coincé entre deux plaques de verre. Un petit grain noir qui, comme Ulysse, a fait un long voyage ; plusieurs centaines de millions de kilomètres entre l’espace et le campus de Saint-Martin-d’Hères, via le Japon. Car c’est une mission spatiale japonaise qui, en fin d’année dernière, a réalisé le tour de force de ramener sur Terre 5,4 grammes de matière prélevée sur l’astéroïde Ryugu.

Un petit grain noir qui a fait un long voyage... © Radio France - Lionel Cariou

Six équipes sélectionnées

C’est la deuxième fois seulement qu’un échantillon d’astéroïde prélevé dans l’espace rejoint le plancher des vaches. Le premier était extrêmement petit. Mais cette fois, avec 5,4 grammes… c’est l’opulence ! À tel point que l’agence spatiale japonaise a décidé d’en confier des fragments à six équipes dans le monde.

De gauche à droite : Pierre Beck, Lydie Bonal, Eric Quirico, Véronique Vuitton et François Régis Orthous-Daunay © Radio France - Lionel Cariou

Et l’une de ces équipes d'heureux élus, composée de sept scientifiques, est basée sur le campus de Saint-Martin-d'Hères - preuve s'il en était besoin de l'excellence de la recherche grenobloise en la matière. Quelques morceaux de Ryugu, dont le petit grain noir (seul échantillon visible à l’oeil nu), ont donc atterri cet été à l’IPAG, l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble.

"Un moment fantastique dans la carrière d'un chercheur!"

Pour les scientifiques, on n’est pas loin du Graal. Les fragments de météorites, c’est-à-dire des morceaux d’astéroïdes tombés sur terre, ne sont pas si rares et les chercheurs ont l’habitude de les étudier. En revanche un échantillon de corps céleste prélevé directement dans l’espace… c’est unique. Là où la météorite nous parvient en partie désintégrée par son passage incandescent dans l’atmosphère, le morceau de Ryugu, lui, est intact. «C’est un objet qui n’a pas été contaminé, qui n’a pas été altéré, et on sait d’où il provient, donc c’est une matière qui est extrêmement précieuse », résume Éric Quirico, professeur à l’UGA. _« C’est quand même incroyable de se dire que c’est quelque chose qui a tourné dans le sytème solaire pendant des milliards d’années_, renchérit Véronique Vuitton, directrice de recherche au CNRS. Et là on le récupère, on peut l’analyser, comprendre d’où il vient et ce qu’il y a dedans… C’est un moment assez fantastique dans la carrière d’un chercheur! »

Une porte ouverte sur la naissance du Système solaire

Son collègue François-Régis Orthous-Daunay, maitre de conférence à l’UGA et spécialiste de la matière organique, cherche à savoir pourquoi on trouve ces dites matières organiques sur terre, sur les astéroïdes, et pas (ou moins) sur Mercure ; pourquoi en somme y a-t-il des variations entre les différentes zones du système solaire… « Ce sont des choses qui vont trouver des réponses dans l’étude de cet échantillon » affirme le chercheur. Au-delà, ce morceau d’espace est « une porte ouverte sur ce qu’il s’est passé au tout début du Système solaire il y a 4,5 milliards d’années », souligne l’astronome Lydie Bonal.

Les morceaux de météorites sont plus courants... © Radio France - Lionel Cariou

Alors ces quelques échantillons vont être passés au peigne fin : «spectroscopie infrarouge optique pour sonder la structure des matériaux, spectrométrie de masse pour connaître les molécules et leur composition, synchrotron (accélérateur de particules)... » détaille Pierre Beck, professeur à l’UGA. Lui et ses collègues ont un an pour mettre à nu le petit grain noir et les quelques autres échantillons microscopiques. Ensuite, tout repartira au Japon. Pierre Beck qui avec son équipe se sent « honoré » d’avoir été choisi pour mener cette étude.

Les premiers résultats devraient être publiés dans les mois qui viennent. En attendant de pouvoir peut-être un jour étudier un échantillon de Mars collecté par le robot américain Perseverance. Une mission de "récupération" des échantillons est programmée en 2026, avec un retour sur Terre en 2031. 10 ans ? Une paille à l'échelle de l'Univers.