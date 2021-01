Un mort à Montpellier, peut-être des effets indésirables du vaccin anti-Covid de Pfizer BioNTech

Cinq personnes sont mortes en France après avoir reçu le vaccin anti-coronavirus Pfizer-BioNTech. Une mort peut-être causée par des effets indésirables graves liés au vaccin. L'un de ces décès a été enregistré par le centre régional de pharmaco-vigilance de Montpellier, un par celui de Tours, et les trois autres par celui de Nancy. Information donnée par le ministère de la Santé à nos confrères de France Info. Les cinq personnes décédées avaient toutes plus de 75 ans et souffraient de comorbidités, précise le ministère.

139 remontées d'effets indésirables

Les centres régionaux de pharmaco-vigilance font partie des établissements chargés de surveiller et signaler les effets indésirables des médicaments et des produits de santé. Au total, 139 remontées d'effets indésirables graves ou inattendus ont été recensés en France depuis le début de la campagne de vaccination. 71 décès à la suite d'une vaccination ont été officialisés en Europe : au Royaume-Uni, en Allemagne, en Norvège, au Danemark. Il s'agissait pour la quasi-totalité des cas de personnes âgées de plus de 75 ans.