Un "mouskit" contre les moustiques tigres

L'aedes albopictus est le nom scientifique du fameux moustique tigre. Originaire du sud-est asiatique, il est présent en France depuis 15 ans. On le trouve désormais dans plus de 50 départements, dont ceux de la région PACA et de l'Occitanie.. Il faut apprendre à s'en protéger.

Provence, France

Capable de transmettre des maladies comme la dengue, le zika ou le chikungunya, la présence du moustique tigre sur une grande partie du territoire métropolitain inquiète les autorités au point qu'un "mouskit" est distribué dans les écoles et les collèges par l'Agence régionale de santé.

L'aedes albopictus n'est qu'un vecteur de ces maladies

Le moustique tigre pique un malade et transmet à une personne saine la maladie et ainsi de suite. Le CODES (comité d’éducation pour la santé) organise des journées de formation pour que les enseignants s'approprient le "mouskit" et puissent informer leurs élèves. Pour le moment dans la région, il faut que quelqu'un ait été infecté sous les tropiques pour que la maladie se répande autour de lui.

Qui sait ce qui se passera si une épidémie se propage ?

Le but de ce "mouskit" n'est pas de créer la panique mais d'éveiller les consciences à un nouveau risque sanitaire qui touche nos régions et contre lequel des gestes simples peuvent nous protéger : faire la chasse aux eaux stagnantes pour commencer et éviter d'avoir trop recours aux insecticides pour ne pas rendre les moustiques résistants.

Le reportage de Jean-Pierre Burlet :