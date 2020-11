Un nano satellite pour détecter les épisodes cévenols

C'est un phénomène météo bien connu dans l'Hérault et le Gard, chaque automne, des épisodes cévenols se produisent. Il s'agit d'un conflit entre l'air chaud et humide qui vient de la mer et l'air froid en altitude au dessus des Cévennes qui provoque des précipitations importantes et entraîne souvent des dégâts. Météo France arrive à prévoir ces événements climatiques mais a du mal a prédire leur amplitude et les zones précises d'impacts. Ce sera bientôt possible ou du moins plus facile, grâce au concours des étudiants du centre spatial universitaire de Montpellier qui sont en train de fabriquer un nano satellite qui permettra de collecter des données météo en mer. L'aboutissement d'un travail débuté en 2012 qui a mobilisé près de 150 étudiants.

Des bateaux de croisière mis à contribution

Pour mieux anticiper les épisodes cévenols il faut détecter les masses d'air chaud dès leur formation en mer. Pour cela on va utiliser des bateaux de croisière (le port de Sète est partenaire), ils vont être équipés de capteurs GNSS qui permettent de mesurer la quantité de vapeur d'eau qui s'évapore à un endroit très précis. Une fois collectées, ces précieuses informations, seront transmises en direct à météo France grâce à Robusta 3A le nano satellite.

Le satellite en orbite voit en même temps les bateaux en mer et la station météo au sol à Montpellier, il est capable de transférer les données en temps réel d'un point à l'autre. C'est ce service de facteur, de relais que va faire le nano satellite explique Laurent Dusseau directeur du centre spatial universitaire de Montpellier.

C'est une technique déjà utilisée par météo France, il y a de nombreux points d'observation à terre mais aucun en mer. Actuellement le nano satellite est en cours d'assemblage, il devrait être lancé à la fin de l'année 2021.