Un natif de Montdidier va courir 711 kilomètres pour les malades du cancer

Il doit partir ce samedi matin vers 8h30, et il a hâte. Loïc Guillo, natif de Montdidier, va rallier sa Picardie natale en courant... depuis le Lot-et-Garonne ! Un défi qu'il s'est lancé pour soutenir sa cousine, Anne-Laure Pilon, atteinte d'un cancer.

"Ça a vite dépassé les frontières de notre famille"

En mars dernier, Loïc Guillo apprend que cousine, avocate au barreau d'Amiens, a une rechute de son cancer. "Elle a toujours affronté sa maladie avec beaucoup d'abnégation et de courage, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour lui mettre du baume au cœur. Et c'est comme ça que cette idée folle est venue".

Cette idée folle, c'est de partir de Saint-Léon, dans le Lot-et-Garonne où il réside, et de rejoindre Amiens, en alternant course et marche à pied. S'ensuivent alors quatre mois de préparation physique, pendant lesquels le défi va prendre une toute autre tournure. Loïc parle de son projet à un collègue de son entreprise, qui œuvre au sein de l'association Axa Atout Cœur, et lui propose de faire de sa course une mobilisation contre le cancer. "Axa finance ma course, et on a lancé une cagnotte, on espère récolter entre 10 et 15.000 euros". L'argent sera reversé à l'institut Marie Curie, qui travaille sur l'ARN messager pour lutter contre le cancer.

Arrivée prévue à Amiens le 22 août prochain - Loîc Guillo

Près d'un mois de périple

Sa course va donc commencer ce samedi matin, depuis Saint-Léon, et devrait se finir le 22 août à Amiens. Pour l'accompagner dans sa course et le soir sur les étapes, le père d'un ami, qui a perdu sa femme à cause du cancer. "Il va m'attendre sur les points étapes, où les mairies nous laissent souvent à disposition un terrain, de l'électricité et parfois même un repas chaud".

Il a aussi reçu des messages d'inconnus, volontaires pour faire un bout de chemin avec lui.

Sa cousine, Maître Anne-Laure Pilon, avocate au barreau d'Amiens, est évidemment très touchée par la démarche. "Nous étions déjà une famille très soudée, et ça a renforcé nos liens. Et je suis très reconnaissante, car ce projet impacte toute sa vie, c'est très fort de recevoir autant d'amour autour de soi."

Et ça va même au-delà , pour elle : "ça m'a permis de me rendre contre qu'il est important, nécessaire de parler de sa maladie. De partager ce traumatisme, avec des gens touchés directement ou indirectement".

Anne-Laure Pilon, touchée aussi par une autre maladie qui l'empêche presque de marcher, se sent portée par la motivation de son cousin. "On s'entraînait ensemble à distance, moi sur mon tapis, et je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à reprendre des force sans son amour, ou en tout cas pas avec autant d'envie."

Une course qu'elle suivra évidemment en restant en contact avec lui, mais aussi sur la page Facebook du projet.