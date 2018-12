Un Noël moins difficile au CHU Amiens-Picardie grâce au docteur Micky et à l'infirmier en chef Pipo

Les deux clowns du CHU Amiens-Picardie, le Dr Micky et l'infirmier Pipo, vont récolter les lettres au Père Noël des enfants hospitalisés ce mardi. Un moment important et émouvant pour ces deux professionnels du spectacle. Ils étaient les invités de France Bleu Picardie à 8h10.

Le docteur Micky et l'infirmier en chef Pipo, clowns du CHU Amiens-Picardie

C'est une journée spéciale ce mardi 18 décembre 2018 au CHU Amiens-Picardie. Le docteur Micky (Michaël Guérin) et l'infirmier en chef Pipo (Benoît Leleu) vont récolter les lettres au Père Noël des enfants hospitalisés du CHU. Accompagnés d'un facteur, ils vont aussi offrir quelques cadeaux avant l'heure. Un moment émouvant pour les deux hommes, présents tout le reste de l'année auprès des enfants malades. Ils étaient les invités de France Bleu Picardie à 8h10 (écoutez l'interview plus bas).

Récolte de lettres au Père Noël

Depuis cinq ans, en partenariat avec La Poste, les deux clowns récoltent les lettres des enfants du CHU Amiens-Picardie. Chacun recevra une réponse du Père Noël. Un moment important pour Michaël Guérin, alias Docteur Micky. Présent toute l'année auprès des enfants malades avec son acolyte Benoît Leleu, alias Pipo, il sait l'importance de son rôle. "On n'est pas là uniquement pour faire rire les enfants. On fait de l'aide aux soins. On capte l'attention des enfants pour qu'ils oublient la piqûre par exemple." explique le Dr. Micky.

On fait gagner du temps aux personnels de santé

Les deux hommes sont des clowns professionnels. Leurs actions ont un coût et sont financées grâce aux dons que reçoit l'association de Michaël Guérin via son site internet. Les deux hommes seront également présents ce dimanche 23 décembre au marché de Noël d'Amiens pour récolter des dons.