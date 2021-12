Un Noël presque normal dans les Ehpad, comme à Orléans à la Maison de retraite Nazareth

"Protéger sans isoler" a dit la Ministre déléguée chargée de l'autonomie Brigitte Bourguignon, souhaitant que dans les Ehpad les personnes âgées puissent fêter Noël le plus normalement possible. Pas question de réduire leurs libertés quand ce n'est pas utile, en leur imposant des interdictions supplémentaires. Un message reçu cinq sur cinq à la Maison de retraite Nazareth, située rue du Faubourg Bannier à Orléans.

Les pensionnaires peuvent sortir et ils continuent de recevoir la visite de leurs proches qui doivent présenter un pass sanitaire et respecter les gestes barrières. "Nous avons toujours le registre à l'entrée pour bien savoir qui est venu, à quelle heure et à quelle date" explique la responsable des soins, Rachel Jungbluth. "Ensuite ils sont libres d'aller dans les chambres ou dans les parties communes. C'est un Ehpad qui n'est pas fermé qui n'est pas retranché" insiste l'infirmière coordinatrice.

Le hall d'entrée décoré de la Maison de retraite Nazareth - Lydie Lahaix

Les résidents ici ont les mêmes droits que les personnes à l'extérieur

Les règles sont connues et le protocole n'a pas changé depuis cet été, ajoute le docteur Rémi Archambault. "Les visites ne sont pas limitées elles sont organisées, on ne rentre pas dans l'établissement comme dans un moulin" explique le médecin coordonnateur, "ensuite si les familles vont dans les chambres, on leur recommande de garder le masque et de respecter une distanciation, ce qu'elles comprennent" dit-il. Le Dr Archambault le répète "un Ehpad est un lieu de vie avant d'être un lieu de soins et il n'y a aucune raison qu'il y ait des restrictions supplémentaires que celles qui existent dehors" même quand l'épidémie progresse dans le pays, comme à l'heure actuelle.

Protéger la santé des résidents mais aussi préserver leur vie sociale

Pour Noël les résidents qui le souhaitent peuvent sortir pour aller passer quelques jours dans leurs familles et ils devront être testés à leur retour. Pour ceux qui restent les proches peuvent venir. C'est le cas de Thérèse, sa petite fille Camille, a tout prévu "nous espérons suivre ensemble la messe de Noël et manger ici le midi avec elle, c'est plus sympa que l'an dernier c'est quand même plus rassurant et détendu avec le vaccin mais nous serons très vigilants" reconnait la jeune étudiante de 21 ans. Sa grand-mère est très heureuse "même s'il n'y a pas de cadeau, le principal c'est d'être ensemble" dit-elle.

Le Docteur Rémi Archambault et Rachel Jungbluth, la responsable des soins - Lydie Lahaix

Pas de contrainte d'aller et venir en ce Noël 2021 pour les résidents de "l'unité de vie ouverte" de l'établissement, en revanche les règles de "l'unité de vie protégée" qui accueille des malades Alzheimer (une quinzaine de personnes) sont plus restrictives depuis ce lundi et pour dix jours, suite à quelques cas de covid. Dans cet Ehpad Nazareth d'Orléans, 88% des résidents ont reçu leur 3ème dose de vaccin, c'est un peu plus que la moyenne nationale.

La maison de retraite Nazareth à Orléans accueille 77 résidents - Lydie Lahaix

Une maison de retraite où vivent 77 résidents et où travaillent une soixantaine de professionnels (soignants, personnel administratif, restauration, encadrement) et où il y a toujours des animations. Même si plusieurs salariés qui refusaient de se faire vacciner ont dû partir et qu'il manque actuellement trois postes d'infirmières, l'établissement se félicite de fonctionner grâce à un solide réseau de bénévoles.