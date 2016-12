Un Noël sous la couette pour certains avec l'arrivée de la grippe

La grippe arrive avec de l'avance cette année et toutes les régions sont touchées par l'épidémie. La ministre de la santé appelle à limiter les contacts, même en ces fêtes de fin d'années, pour freiner la propagation du virus. À Strasbourg, les malades se succèdent dans les cabinets de médecin.

C'est une surprise dont on se serait bien passé pour les fêtes de fin d'année. La grippe arrive avec un peu d'avance et touche toutes les régions de France. À Strasbourg, dans le cabinet du Docteur Pierre Marinelli, sur les 15 patients de la matinée, une dizaine présente les symptômes de la grippe : des courbatures, de la fièvre et une toux.

Je me force à cause de Noël, il faut que je sois avec mes enfants pas sous la couette. Tarik - papa strasbourgeois qui a attrapé la grippe

Tarik n'a pas échappé à la grippe. Une mauvaise surprise pour ce papa strasbourgeois qui doit à tout prix être en forme pour les fêtes : "Comme j'ai deux enfants, ils ont deux ans et un an. Il faut que je me soigne sinon je galère avec eux le soir. Depuis deux jours, je ne m'approche pas d'eux à cause de la fièvre. Je ne dors pas le soir, je me force à cause de Noël, faut que je sois avec eux pas sous la couette."

Si vous ne pouvez pas passer Noël sous la couette, le Docteur Pierre Marinelli, médecin généraliste à Strasbourg a quelques conseils : "Porter un masque c'est plus prudent pour ne pas contaminer d'autres personnes. On contamine par la toux, donc quand on tousse dans ses mains, pensez à avoir du gel hydroalcoolique." Et pour ceux qui veulent se remettre d'aplomb pour le nouvel an, pensez à vous hydratez et carburer à la vitamine C.