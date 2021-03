Un nombre anormal de tests positifs crée le trouble au lycée agricole de l'Oisellerie en Charente

"C'est un résultat totalement incongru", pour la directrice départementale de l'Agence Régionale de Santé en Charente, Atika Rida-Chafi. Pour arriver à un tel pourcentage d'élèves positifs, il aurait fallu que le lycée ne respecte aucune mesure sanitaire liée à la propagation du virus, aucune "bulle sociale". Or, le proviseur de l'Oisellerie est connu pour son respect des gestes barrières et des règles évidentes de l'hygiène collective.

des tests PCR pour vérifier les résultats antigéniques

Quelques hypothèses sont avancées pour expliquer ces résultats atypiques : on évoque des anomalies dans l'écouvillonnage ou la manipulation des tests. Mais l'erreur la plus vraisemblable concerne les conditions matérielles de cette opération de dépistage par tests antigéniques. Il faisait froid dans le gymnase où ont été pratiqués les tests : entre 10 et 14 degrés toute la journée, alors que les tests doivent être faits à température ambiante (19-20 degrés). Un défaut du lot de tests n'est pas non plus exclu. Tous les élèves positifs font l'objet, dès ce mercredi, de nouveaux tests par la méthode PCR, considérée comme plus fiable par les professionnels de santé.