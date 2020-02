Un nombre anormalement élevé de cancers du cerveau enregistrés autour de Salindres

9 cas de glioblastomes, des cancers du cerveau rares, décelés autour de Salindres et de Rousson, au nord d'Alès entre 2006 et 2015. 3 fois plus que la moyenne. C'est le résultat d'une étude rendue publique ce mardi par Santé Publique France. Il faut maintenant en trouver la cause.

Gard, France

Cette étude, c'est la suite de l'étude épidémiologique mise en place en 2012 autour du pôle chimique de Salindres (Gard). Plusieurs médecins généralistes locaux avaient à cette époque signalé plusieurs cas de cancers suspects dans les communes avoisinantes. 3 cas de glioblastomes (des cancers du cerveau très rares) sont effectivement décelés dans ce secteur entre 2006 et 2010. Ce qui pousse les autorités sanitaires à prolonger le suivi épidémiologique. 6 nouveaux cas sont découverts entre 2011 et 2015. Le résultat a été rendu public ce mardi par Santé Publique France. "On n'a pas trouvé de lien entre les 3 premiers cas et une exposition professionnelle explique Olivier Catelinois, épidémiologiste. Et aucun des 6 autres malades ne travaillait sur la plate-forme de Salindres. C'est important de poursuivre le recensement jusqu'en 2019 pour publier dès 2021 un certain nombre de données sur cette période."

Olivier Catelinois de Santé Publique France Copier

9 cas de cancers du cerveau détectés entre 2006 et 2015

9 cas (5 femmes, 4 hommes) de cancers du cerveau, un taux anormalement élevé par rapport aux cas généralement enregistrés dans le Gard. De quoi pousser les autorités sanitaires à poursuivre les investigations pour tenter d'en trouver les causes. "Ce qui est important, c'est de retrouver un éventuel point commun entre ces différents cas ce qui n'est pas facile puisqu'on est sur des petits nombres." Les familles des malades (dont 8 sont décédés) vont être mises à contribution de même que les médecins généralistes qui exercent dans le secteur.

Les facteurs de la maladie sont mal connus

Faute de registre national de ce type de cancer, on en connaît mal les causes. "_En dehors des rayons ionisants à forte dose type Hiroshima ou la radiothérapie explique le Dr Luc Bauchet, neurochirurgien au CHU de Montpellier, on n'a pas d'autres éléments extérieurs formels pour expliquer l_es facteurs de risque pour ces tumeurs cérébrales,".

"Certains sont un peu discutés : certains produits chimiques, les produits dérivés nitrés mais rien d'évident, rien de prouvé. Les ondes électro magnétiques bien sûr, les pesticides, tout ça ce sont des éléments discutés mais on n'en a pas de preuves formelles."

Le Dr Luc Bauchet, neurochirurgien au CHU de Montpellier Copier

De nouvelles investigations autour du pôle chimique de Salindres

De nouvelles investigations vont également être menées par la DREAL sur les 3 sites industriels du pôle chimique de Salindres pour trouver d'éventuelles sources de contamination. "Je suis dans une logique d'information explique Pierre Ricordeau, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie. On a une question qui est posée, on n'a pas toutes les réponses. Il faut rentrer dans une logique de précaution et de levée de doute. Il faut le faire dans la transparence la plus complète". sques