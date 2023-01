Un nombre record d'appels au 15 pour le mois de décembre en Béarn

Le mois de décembre a été particulièrement intense pour les régulateurs qui répondent aux appels des patients qui font le 15 en Béarn. Ils ont dû faire face à 1180 appels par jours en moyenne. Selon la direction de l'hôpital de Pau, c'est 30% de plus qu'en décembre 2021 où nous étions pourtant en pleine 5e vague de COVID. Il faut dire que le contexte n'était pas favorable avec une triple épidémie, la grève des médecins libéraux et des urgences à Oloron et à Pau qui fonctionnaient en mode dégradé.

C'est pour Noël que la tension a été à son comble avec 2036 appels à gérer le 24 décembre. 557 prises en charge de patients le jour du réveillon. Le lendemain pour le jour de Noël, un dimanche pourtant, l'activité était encore très forte avec 479 dossiers ouverts par le médecin régulateur. Il faut savoir qu'il n'y a que cinq personnes au 15 de Pau pour répondre au téléphone jour et nuit.

Encore plus d'appels qu'au plus fort de la crise du COVID

Les professionnels du 15 disent ressentir très nettement les effets de la grève des médecins libéraux. Avec l'absence de médecins de gardes en ville, les malades se sont reportés sur le 15. Comme l'ARS avait mis en place un filtrage par le 15 pour les urgences de Pau la nuit mais aussi pour celles d'Oloron les week-ends de Noël et Jour de l'an, "l'activité a explosée" pour atteindre des niveaux inédits.