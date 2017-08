Un nombre suffisant de médecins en passe d'être trouvé pour maintenir la maternité d'Oloron

La candidature de plusieurs médecins sera prochainement proposée à l'hôpital d'Oloron pour pouvoir maintenir ouverte la maternité

De l'espoir pour la maternité d'Oloron. Ce lundi soir, durant une séance plénière du conseil municipal, le Collectif santé, dont l'objectif est de sauver la maternité, a annoncé qu'un nombre suffisant de praticiens, gynécologues et pédiatres, serait en passe d'être trouvé très prochainement et proposé à l’hôpital d'Oloron. Le Collectif santé détaillera le profil des médecins lors d'une réunion d’information mardi 5 septembre, à 18h30, à la mairie d’Oloron. Le 30 septembre, le collectif santé appelle également la population du Haut-Béarn à venir manifester et montrer leur soutien à la maternité d'Oloron.

En juillet, la directrice de l'hôpital d'Oloron avait annoncé la fermeture de la maternité à partir du 20 décembre. Elle doit être remplacée, comme à Orthez, par un centre périnatal de préparation à l'accouchement. C'est la Commission Spécialisée de l'Organisation des Soins (CSOS) qui avait donné un avis défavorable à l'unanimité, au renouvellement de l'autorisation obstétrique. 200 bébés devraient naître à Oloron sur l'année 2017.