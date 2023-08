Un Nordiste atteint de Spina Bifida se lance dans une expédition en voilier jusqu'en Écosse

C'est un sacré challenge que se lance un Nordiste handicapé par une maladie rare : Benoit Fourcroy embarque ce samedi 5 août sur un voilier pour un périple de dix jours entre Saint-Malo, en Bretagne, et l'Ecosse.

Le Boulonnais est atteint d'un Spina Bifida, une malformation congénitale qui touche la colonne vertébrale du fœtus, au début de la grossesse. Aujourd'hui, plusieurs de ses organes sont en difficulté, il a aussi du mal à marcher et il est sujet à l'hydrocéphalie.

Accompagné par des soignants

"Le handicap ne fait pas forcément rêver mais le bateau, ça fait bien rêver, sourit Benoît. Étant originaire de Boulogne-sur-Mer, j'ai toujours eu le goût de la mer mais j'ai aussi eu une frustration de ne pas pouvoir participer aux activités nautiques à cause de mon handicap car le matériel n'était pas adapté."

Là, il le sera puisque Benoît embarque à bord de l'Estrella - d'où le nom de leur équipage les Spirates de l'Estrella -, un voilier de 18 mètres de long, conçu pour accueillir des fauteuils roulants et des personnes à mobilité réduite. Deux autres membres de l'équipage sont aussi atteints de Spina Bifida. Ils sont encadrés par des skippers valides et des soignants. Le Spina Bifida "nécessite de faire des soins réguliers et chronophages", explique Benoît qui ajoute, en riant, "on a discuté avec les médecins spécialisés pour savoir si c'était inconscient de faire ça" !

Faire de la prévention

Il ne part pas pour profiter des paysages car il va aussi piloter le bateau et manœuvrer les voiles. Un défi physique auquel le joueur de hockey fauteuil s'est préparé lors d'un week-end à La Rochelle au mois de mai : "J'ai fait des exercices pour me muscler les bras et avoir de la forces pour tourner les wings et j'ai vu quelle position prendre sur le bateau pour avoir des appuis, car j'ai aussi un mauvais équilibre."

L'expédition, qui va durer une dizaine de jours, sera l'occasion de faire passer un message : "Pour une maladie dont 15 000 personnes souffrent en France, on n'en parle pas beaucoup et c'est dommage que la prévention ne soit pas mise en place efficacement", regrette Benoît.

L'OMS préconise le recours à la vitamine B9 pour réduire le risque de Spina Bifida chez la femme enceinte. Un documentaire sera réalisé pour raconter leur épopée, au bout de laquelle ils rencontreront d'autres malades en Irlande et en Ecosse.

Le voyage des Spirates de l'Estrella est à suivre sur leur site internet .