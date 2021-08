Un Nordiste, rescapé du Covid, témoigne pour inciter à la vaccination

C'est une expérience terrible qu'a vécu Thierry. Cet habitant de la Madeleine, dans la métropole lilloise, a attrapé le variant sud-africain du coronavirus à la fin du printemps. Âgé de 54 ans, il n'était pas à l'époque éligible au vaccin, mais ne s'inquiétait pas pour autant. Responsable de la sécurité Covid dans son entreprise, sportif -il fait du vélo deux fois par semaine-, sans comorbidité, "je faisais partie des gens qui ne s'inquiétaient pas d'avoir le Covid." Il a pourtant passé une semaine en service de réanimation. Désormais rétabli, il témoigne pour inciter les gens "en particulier les jeunes", à se faire vacciner.

"J'ai créé un cluster de 9 personnes"

Thierry a contaminé neuf proches, quatre d'entre eux ont fini à l'hôpital. "Un cauchemar" pour le quinquagénaire. Copier

Thierry a contaminé neuf proches avant d'être admis en réanimation à l'hôpital de Lille. Pendant la semaine passée hospitalisé, il a réfléchi à cette situation. "Je me suis rendu compte de la responsabilité qu'on a par rapport aux autres. La nuit c'était des cauchemars, je me réveillais j'étais à l'enterrement de mes amis." Un sentiment amplifié par le nombre d'avis de décès signés par les soignants en face de sa chambre.

"On est responsable de nous même. Mais on est aussi responsable de notre beau-père, de notre belle-mère, de nos parents, de nos frères et soeurs, de nos supers amis, de nos supers collègues au boulot. On a une responsabilité par rapport aux autres."

Il veut que son expérience serve d'électrochoc pour les personnes qui hésiteraient encore, ou pour les plus jeunes, qui pourraient penser qu'ils ne feront pas de forme grave du Covid s'ils ne sont pas public à risque. "On est responsable de nous même. Mais on est aussi responsable de notre beau-père, de notre belle-mère, de nos parents, de nos frères et soeurs, de nos supers amis, de nos supers collègues au boulot. On a une responsabilité par rapport aux autres." Il insiste donc pour que le plus de monde possible se fasse vacciner.