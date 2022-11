Un nourrisson sur deux hospitalisé en Centre-Val de Loire l'est à cause de la bronchiolite

Les passages aux urgences et les hospitalisations des enfants de moins de deux ans ont fortement augmenté en Centre-Val de Loire à cause de la bronchiolite.

L'épidémie de bronchiolite en France atteint un niveau jamais vu depuis dix ans alerte le ministère de la Santé. Le plan blanc a été déclenché ce mercredi au niveau national. Une situation inquiétante visible aussi en Centre-Val de Loire. L'agence régionale de santé publie ce jeudi soir un communiqué. Elle parle d'une épidémie "plus précoce et plus intense" que les années précédentes.

En région Centre-Val de Loire, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre, la bronchiolite chez les moins de deux ans a représenté 22% de l’activité aux urgences toutes causes confondues dans cette tranche d’âge. Les hospitalisations après passage aux urgences pour cause de bronchiolite représentaient 47% des hospitalisations chez les moins de deux ans.

Le nombre de passages aux urgences et d'hospitalisations a atteint des niveaux inédits "depuis plus de 10 ans" , soulignent les autorités sanitaires. Le Centre-Val de Loire suit la tendance nationale qui est de 50% des hospitalisations suite à un passage aux urgences chez les enfants de moins de deux ans. En comparaison, ce pourcentage était d’environ 40% lors des pics des saisons précédentes.

Une hospitalisation sur deux à cause d'une bronchiolite chez les moins de deux ans en Centre-Val de Loire

Dans le détail en Centre-Val de Loire, l'Indre est le département qui a la proportion la plus élevée de passage aux urgences d'enfant de moins de deux ans pour une bronchiolite (33%). L'Indre-et-Loire compte 26% de passage aux urgences à cause de cette infection respiratoire, 22% dans le Loiret, 19% dans le Cher.

Les conseils de prévention de l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire

La bronchiolite est une infection respiratoire dû à un virus très contagieux, le virus respiratoire syncitial. Chaque année, 30% des enfants de moins de deux ans sont affectés par la bronchiolite. "Malgré des symptômes souvent impressionnants, la bronchiolite est une maladie généralement bénigne qui guérit spontanément" écrit l'ARS du Centre-Val de Loire.

Pour prémunir les nourrissons, l'ARS apporte plusieurs conseils de prévention pour les parents.