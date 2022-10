Un nouveau bâtiment pour le centre de recherche sur les abeilles à l'Inrae d'Avignon

L'Inrae dispose désormais d'un nouveau bâtiment pour l'étude des abeilles à Avignon ! L'extension du département de recherche dédié à la santé des abeilles a été inauguré ce jeudi 27 octobre sur le site de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, à Agroparc à Avignon.

Il s'agit d'une partie d'un grand projet de rénovation à 7,5 millions d'euros sur le site de l'Inrae pour offrir aux chercheurs de meilleures conditions de travail, dans le contexte de fort déclin des abeilles domestiques et sauvages. "Le paysage des abeilles connaît de lourdes transformation à cause du changement climatique donc on a de fortes périodes de carences alimentaires, des floraisons décalées, de la sécheresse", explique Axel Decourtye, le directeur de l'Institut de l'abeille.

Le centre de recherche sur les abeilles à Avignon est l'un des plus grands au monde. Et cette nouvelle extension de 500 mètres carrés, dont 212 de laboratoires, va permettre aux chercheurs de travailler ensemble dans un même espace. "Notre originalité est d'être 9 équipes associées, souligne Axel Decourtye. Ici on a un partenariat qui regroupe des structures de recherche et développement et techniques pour trouver des solutions qui améliorent la santé des abeilles et les pratiques des apiculteurs et des agriculteurs en faveur des abeilles".

Mahira Kaabeche, doctorante en 2e année de thèse, travaille notamment sur l'effet des pesticides sur les abeilles. Et pour elle, cet investissement est aussi le signe d'une prise de conscience de leur déclin et de l'urgence à les préserver : "Ça fait des années qu'on alerte sur la biodiversité, les problèmes écologiques. Donc ces recherches sont nécessaires depuis longtemps mais on commence seulement à comprender qu'il agir. Continuons nos recherches et continuons à prouver l'effet néfaste des insecticides".