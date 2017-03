Un nouveau bâtiment pour les personnes âgées à l'hôpital Bellevue

7 500 m2 et trois étages : voici les mensurations du bâtiment construit en ce moment sur le site de l'hôpital Belleue à Saint-Etienne. Prévu pour l'été 2018, il doit accueillir 160 lits destinés à une Unité de Soins de Longue Durée pour personnes âgées.

Faire oublier au résident qu'il est à l'hôpital

"La chambre individuelle des prochains résidents de l'Unité de Soins Longue Durée pour personnes âgées de l'Hôpital Bellevue a été pensée pour justement leur faire oublier qu'ils sont à l'hôpital, explique Thomas Celarier, chef de service en gériatrie au CHU de Saint-Etienne. Chaque chambre est équipée d'une grande fenêtre pour que les résidents puissent regarder dehors depuis leur lit." Dans chacune des 156 pièces individuelles, les murs et le sol portent des couleurs vives, et une salle de bain individuelle a été installée.

"Nous voulions faire oublier au maximum l'aspect hôpital tout en favorisant l'autonomie des patients, poursuit le Dr Celarier. Tous les éléments médicaux sont installés le plus discrètement possible, alors qu'avant, quand on rentrait dans une chambre, on tombait directement sur le lève-malades !"

Nous voulons favoriser l'autonomie des résidents.

Tous les éléments de la chambre ont été pensés pour favoriser l'autonomie du résident. © Radio France - Marc van Torhoudt

Faciliter les soins

"L'importance de l'investissement [20 millions d'euros environ] consenti a plusieurs raisons, indique Frédéric Boiron, Directeur Général du CHU de Saint-Etienne. D'abord, les patients âgés et de longue durée étaient répartis sur plusieurs services de gériatrie, ce qui compliquait leur prise en charge. Là ils seront tous au même endroit. Ensuite, les locaux de certaines unités comme l'hôpital de La Charité étaient devenus vétustes. Enfin, trop de résidents des EHPAD [maisons de retraites, non médicalisées] ne viennent se faire soigner qu'en cas de crise. Ils vont directement aux urgences, parce qu'ils considèrent les unités de soins de longue durée plus comme un hôpital que comme un lieu de résidence." Dans le futur service, les résidents bénéficieront de plus de confort, avec un service médical adéquat (infirmiers et médecins gériatres). Pour encore plus faciliter le quotidien des résidents, des services seront installés dans la future unité, comme un coiffeur ou un café.

