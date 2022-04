Un nouveau cabinet dentaire ouvre dans l'agglo de Périgueux "on est vu comme le Messie"

"Ils ont vu le cabinet s'ouvrir ici comme le messie", sourit Patrick Montantou derrière son masque, premier dentiste à travailler dans ce cabinet dentaire à Chancelade. Il a ouvert juste à côté du Liddl à Chancelade en janvier dernier, dans un bâtiment tout neuf au 73 avenue Jean Jaurès grâce à la Mutualité Française.

En moyenne cinq dentistes pour 10.000 habitants en Dordogne

Cette fédération de mutuelles à but non lucratif a décidé d'investir 150.000 euros pour créer ce cabinet de dentistes afin de répondre aux besoins des usagers : "C'est ouvert à tout le monde" assure Jean-Philippe Laval, président en Dordogne de la Mutualité Française. "il y a un besoin et aujourd'hui, on a beaucoup de Périgourdins qui n'ont pas de dentistes". En Dordogne, on compte environ 250 dentistes selon l'ordre des chirurgiens-dentistes dans le département.

La Mutualité Française possède déjà un cabinet dentaire en Dordogne, à Nontron. La Mutualité Française gère en France 2.800 services de soins mutualistes selon Eric Chenut, président national de cette fédération de mutuelle "cela va du cabinet dentaire à la clinique, en médecine, aux EHPAD et aux crèches".

"des bouches comme je n'en avais pas vu depuis 30 ans"

En Dordogne, les besoins sont énormes, avec parfois des Périgourdins qui renoncent à aller chez le dentiste, faute d'en trouver dans le département. Beaucoup de praticiens n'ont plus de place ou des délais d'attentes de plusieurs mois. Le docteur Montantou affirme avoir vu des patients s'installer sur son fauteuil avec "des bouches comme je n'en avais pas vu depuis 30 ans ici, c'est-à-dire dans un état de délabrement très avancé, des caries partout, de l'abandon des soins. [...] Autant de bouches dans un mauvais état, cela faisait longtemps que je n'en avais pas vu".

Il s'agit notamment d'adolescents et de jeunes adultes. Le docteur Montantou estime que cette situation s'explique par plusieurs facteurs et notamment à cause du manque de praticiens et des patients qui "abandonnent" leur santé buccale faute de prise en charge à proximité.

Un autre dentiste doit arriver début mai

Le cabinet ouvert en janvier dernier a déjà des délais d'attente de trois mois. "On prend les prochains rendez-vous pour juillet" explique le docteur Montantou "j'attends avec impatience ma consœur". Cette deuxième dentiste doit arriver en mai prochain pour renforcer l'équipe. Le cabinet pourrait même en accueillir un troisième.

Pour recruter le docteur Montantou, cela n'a pas été trop difficile puisqu'il habite Chancelade et qu'il travaillait auparavant dans un cabinet dentaire de la Mutualité Française en Charente, à Soyaux, près d'Angoulême. Son métier ne change pas, ce qui change ce sont les trajets, il passe d'une heure aller / une heure retour à 15 minutes pour rejoindre son cabinet. Le dentiste est médecin salarié, un avantage pour Patrick Montantou "on se borne à ne faire que notre travail et les autres personnes sont là pour gérer tout le côté administratif et tout le reste".

Avec un bémol, le docteur Montantou à 67 ans, sa consœur a une soixantaine d'années, "on n'est pas de première jeunesse, dans quelques années, on devra nous remplacer".