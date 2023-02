Un "nouveau cas de probable guérison du VIH", grâce à une greffe de moelle osseuse

Une étude scientifique publiée dans la revue "Nature Medecine" ce lundi révèle "un nouveau cas de probable guérison du VIH". Il s'agit de la troisième personne dans le monde d'après le décompte de l'Institut Pasteur, quarante ans après la découverte du virus responsable du sida.

Après un patient à Berlin en 2009 et un patient à Londres en 2019, il s'agit cette fois d'un patient de Düsseldorf. Cela fait maintenant quatre ans que le virus a disparu de l'organisme de cet Allemand de 53 ans. Ces cas sont très rares, il faut les distinguer des millions de patients infectés par le VIH mais qui peuvent compter sur une espérance de vie normale grâce à l'existence de traitements efficaces pour limiter son expansion.

Une greffe pour lutter contre une leucémie

Diagnostiqué il y a 15 ans par une équipe à Düsseldorf (Allemagne) - qui travaille avec l'Institut Pasteur - ce patient de Düsseldorf suit un traitement antirétroviral dès 2010 qui permet de contrôler son infection.

Un an plus tard, en 2011, on lui diagnostique cette fois une leucémie pour laquelle il est traité par chimiothérapie. Un traitement qui s'avère efficace mais au bout de deux ans, il rechute. Les médecins décident alors de lui faire subir une opération rare et dangereuse : une greffe de moelle osseuse. L'opération lui sauve la vie puisque les cellules qui lui ont été greffées - qui ont donc pratiquement remplacées les siennes - agissent à la fois contre la leucémie mais aussi contre le VIH. L'explication se trouve dans le fait que ces cellules portent une mutation génétique rare : le CCR5 delta-32 déjà repérée par les chercheurs et qui bloque l'entrée du VIH dans les cellules.

Un traitement impossible à généraliser à tous les porteurs du VIH

Cette greffe n'est toutefois pas accessible à tous les malades et est souvent réalisée sur des malades du cancer. La greffe de cellules souches est, en effet une procédure lourde aux effets secondaires importants. "Le premier effet d'une telle greffe, c'est de détruire provisoirement votre propre système immunitaire", soulignait en juillet 2022 le chercheur Steven Deeks, un spécialiste du VIH. Un tel risque est "hors de question chez quelqu'un qui n'a pas le cancer", ajoutait-il.

Ce procédé représente cependant un espoir pour la recherche et la lutte contre le sida, avec des pistes intéressantes pour trouver un jour un traitement qui permettrait une guérison intégrale. Un tel traitement, selon chercheur, pourrait se baser sur la technologie CRISPR, une méthode de manipulation génétique qui constitue l'une des grandes avancées scientifiques des dernières années. L'idée serait de modifier directement les fameux gênes CCR5, évoqués précédemment, chez les patients infectés pour rendre leur organisme résistant au VIH.

En 2021, 38,4 millions de personnes vivaient dans le monde avec le virus. Des recherches sont par ailleurs toujours en cours pour l'élaboration d'un vaccin.