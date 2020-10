Un nouveau centre de dépistage du cancer du sein au Pôle Santé Sud du Mans

A l'occasion d'octobre rose, mois de sensibilisation de dépistage du cancer du sein, Maine Image santé présenté son tout nouveau centre de sénologie au Pôle Santé Sud. Ouvert depuis la mi-août, il permet d'accueillir 40 patientes par jour et offre un parcours d'examens et de soins simplifié.

La Sarthe est désormais dotée d'un centre de dépistage du cancer du sein flambant neuf. Ouvert par le groupe Maine Image Santé, ce centre de sénologie se situe dans les locaux du Pôle Santé Sud du Mans. Depuis le 17 août dernier, il accueille chaque jour une quarantaine de patientes pour différentes maladies du sein : le cancer mais aussi des pathologies bénignes comme les kystes, l'adéno-fibrome, l'écoulement du mamelon ou encore l'hyperplasie atypique.

450 000 € d'investissement

450 000 € ont été investis dans cette structure de 250 m² en remplacement du vieux centre d'imagerie de l'Avenue Félix Géneslay. C'est un plateau technique complet avec un mammographe numérique de dernière génération, deux salles d'échographie, un IRM et un mammotome (appareil permettant d'effectuer des biopsies d'une grande précision sous anesthésie locale).

Grâce à ces équipements, ce centre sans équivalent en Sarthe améliore grandement la prise en charge des patientes. Quasiment tous les examens, du dépistage à l'opération chirurgicale, peuvent être réalisés en un même lieu à savoir le Pôle Santé Sud explique le radiologue Paul Descamps : "Les circuits sont plus courts. Les choses se font de manière plus souple. La patiente n'est pas désorientée alors qu'avant elle devait aller pour le dépistage au centre Géneslay, puis au centre Jean Bernard pour la scintigraphie, revenir au centre Géneslay pour une biopsie, puis au Pôle Santé Sud pour rencontrer un chirurgien. Maintenant tout ou presque se fait dans un seul endroit". Cela représente un gain de temps non négligeable dans le parcours de soins ajoute Amine Hamidou, radiologue référent du centre de sénologie : "Là, la prise en charge peut durer 2 à 3 semaines, voire une semaine en cas d'urgence, alors que cela peut prendre 2 à 3 mois dans d'autres départements."

Une meilleure prise en compte du stress et de la douleur des patientes

L'équipe du nouveau centre d'imagerie du sein (30 personnes dont 20 médecins) insiste aussi sur le fait que la prise en compte du stress et de la douleur des patientes a été une composante importante du projet. Lumière douce, musique relaxante et décoration doivent permettre aux patientes de se détendre. La structure devrait aussi bientôt disposer d'un masque de réalité virtuelle pour atténuer l'angoisse de l'examen en leur proposant de se plonger dans un monde apaisant (mer, montagne etc).

En outre, avec le nouveau mammographe, l'examen mammaire est moins douloureux. Alors qu'en Europe près de 30% des femmes ne participent pas au programme de dépistage du cancer du sein par peur de l'examen et de la douleur provoquée par la compression du sein, le mammographe du Pôle Santé Sud donne aux patientes la possibilité de contrôler elles-même la compression grâce à une télécommande. "On considère que c'est important et nécessaire. Parce que plus la patiente est déstressée, plus l'examen se passe dans de bonnes conditions. Et nous médecins, on peut travailler tranquillement et plus efficacement" explique Amine Hamidou.

En France, le cancer du sein tue 12 000 femmes chaque année. En Sarthe, tous les ans, 500 à 600 cas sont dépistés.