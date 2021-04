Un nouveau centre de vaccination à Saint-Paul-Trois-Châteaux

Le centre de vaccination de Saint-Paul-Trois-Châteaux a été installé à l'espace Gare dans la salle Pommier. C'est la mairie qui a transformé cette salle polyvalente pour y installer quatre lignes de vaccination.Une vingtaine de médecins retraités et généralistes en activité et une soixantaine d'infirmières mais aussi des pharmaciens font fonctionner cette structure.

Depuis le 18 janvier, je téléphone à Montélimar pour un rendez-vous. Je n'ai trouvé un rendez-vous qu'ici. Nicole qui s'est faite vacciner ce jeudi avec son mari à Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Nicole et son mari, sorti de l'hôpital le 17 janvier ont eu beaucoup de mal à trouver un rendez-vous pour une vaccination. Lorsque leur médecin traitant leur a indiqué qu'un centre s'ouvrait à Saint-Paul-Trois-Châteaux, ils ont tout de suite trouvé un rendez-vous et ont été parmi les premiers vaccinés.

Le planning est déjà rempli jusqu'à fin avril. Le docteur Didier Martin, à l'origine de ce centre de vaccination.

Dès l'ouverture des plages de rendez-vous elles ont été vite remplies. Il n'y a plus de rendez-vous possible avant le début du mois de mai. Mais le nombre de doses, actuellement 600 vaccins par semaine devrait augmenter dans les semaines qui viennent et dépasser les 1000 doses par semaine. Le centre pourrait d'ailleurs ouvrir le weekend pour répondre à la demande.

Un coût estimé à 100.000 € pour la commune

Selon le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Jean-Michel Catelinois le coût pour la commune est estimé à 100.000 €. Il comprend l'aménagement de la salle Pommier et la mise à disposition de personnel administratif.